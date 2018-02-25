Rodney Miranda é cotado para novo ministério

Caso for convidado, Rodney Miranda diz que aceita o cargo Crédito: ALEXANDRE ALVARES/PMVV - 02/02/2016

Cotado como um dos nomes para ocupar o novo ministério da Segurança Pública, previsto para sair do papel nesta segunda-feira (26), o ex-secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo, Rodney Miranda (DEM), admite aceitar o cargo, caso o convite seja formalizado pelo presidente Michel Temer (PMDB). Segundo ele, ainda não houve uma conversa oficial para que ele venha assumir a pasta, já que a criação do mesmo ainda está sendo viabilizada. No entanto, confirma que o seu nome esteja entre os cotados.

Para o ministério sair do papel é preciso que a pasta seja criada através de uma medida provisória ou decreto. Para a mesma já chegaram a ser cotados os nomes do ex-governador de São Paulo, Luiz Antonio Fleury Filho; do ex-secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame e do atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Michel Temer disse que pelo menos dez já foram cogitados.

Procurado neste domingo (25) para falar sobre o fato de ter seu nome cogitado ao novo ministério, Rodney Miranda, que atualmente ocupa o cargo de secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, disse que já vem contribuindo com o debate da segurança pública como especialista e consultor junto à comissão criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), para votar o pacote de segurança. Rodney também é delegado aposentado da Polícia Federal.