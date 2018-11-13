Novos secretários de Renato Casagrande Crédito: Patrícia Scalzer

O ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e delegado Federal Roberto Sá será o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo a partir do próximo ano. O anúncio feito nesta terça-feira (13) pelo governador eleito, Renato Casagrande (PSB). Na apresentação, Sá destacou que fará uma política dura com relação aos criminosos e revelou que a área de inteligência da polícia será potencializada para combater o crime organizado relacionado ao tráfico de drogas.

Your browser does not support the audio element. Roberto Sá promete política dura contra crime organizado

Roberto Sá assumiu a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro em outubro de 2016, em substituição a José Mariano Beltrame, e ficou no cargo até fevereiro deste ano. A exoneração dele ocorreu como uma das medidas da intervenção federal no Estado fluminense.

Essa experiência na área da segurança pública no estado vizinho foi um dos motivos para a escolha de Sá, segundo Casagrande. “É uma liderança a mais que junto com nossos policiais civis, militares e bombeiros poderão produzir efeitos, trazendo também essa experiência e competência”, disse.

O futuro secretário de segurança pública elogiou o Programa Estado Presente, que atualmente se chama Ocupação Social. Disse também que pretende fazer adequações no setor de inteligência da polícia civil.

“A área de inteligência, necessariamente, será potencializada, isso será o carro-chefe. A inteligência vai ter que se falar, não só entre polícia civil e militar. Eu sou do mundo da polícia federal e o superintendente do Espírito Santo é meu amigo. Vamos integrar todas as polícias e concessionários do serviço público”, ressaltou.

Sobre o enfrentamento de policiais e criminosos, Sá falou que os profissionais do Estado terão respaldo e apoio do governo no caso de mortes de criminosos, desde que os direitos humanos sejam respeitados e o ato seja em legítima defesa. "A polícia vai ter todo apoio da secretaria e do governo para trabalhar com dignidade e para se impor perante ao crime, que é o que a sociedade precisa, mas temos que observar nossa legislação e nossa Constituição”, disse Sá.

O futuro secretário, que é formado em Direito, começou a carreira policial na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar em 1983, como cadete. Dois anos depois, foi nomeado aspirante a oficial. Chegou ao posto de tenente-coronel, quando deixou a corporação para ingressar na Polícia Federal.

Nesta tarde de terça também foram anunciados o futuro secretário de Governo, o economista Tyago Hoffmann, que na primeira gestão de Casagrande foi secretário de Governo e chefe da Casa Civil. Além do secretário de Educação, o professor universitário Vitor Amorim de Angelo, e o futuro Procurador Geral do Estado, Rodrigo de Paula.

QUEM SÃO OS SECRETÁRIOS

Roberto Sá

É delegado da Polícia Federal. Iniciou a carreira policial na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 1983, como cadete. Galgou todas as promoções, tendo sido instrutor do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio de Janeiro de 1989 a 1992, chegando ao posto de tenente-coronel, quando deixou a corporação para ingressar na PF. É formado em Direito pela PUC-RJ. Na PF, esteve à frente da Delegacia de Polícia Fazendária do Acre e participou, como chefe de segurança móvel, da escolta das 184 delegações estrangeiras presentes à Assembleia Geral da Interpol, realizada no Rio, em 2006.

Ele foi o homem de confiança de José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tendo participado da implantação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) na capital fluminense. Chegou a assumir a secretaria quando Beltrame deixou o governo de Luiz Fernando Pezão, em 2016. Comandou a secretaria até fevereiro de 2018, quando deixou o cargo, em meio à intervenção federal na segurança do Rio.

Tyago Hoffmann

É economista, tem 38 anos e é mestre em Economia pela Ufes. Tem doutorado em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Portugal. Professor universitário há mais de 14 anos nas áreas de Economia e Administração Pública. Na primeira gestão de Casagrande foi secretário de Governo e chefe da Casa Civil.

Vitor de Angelo

É formado em História pela Ufes com mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Tem 36 anos. No ensino básico, trabalhou na modalidade Ensino de Jovens e Adultos no Sesi-ES entre 2003-2004. No ensino superior, trabalhou como professor no Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia entre 2007-2008 e no Programa de Pós-Graduação em História da Ufes entre 2014-2015. Desde 2011 é professor de Ciência Política na Universidade Vila Velha, instituição onde acumula, desde então, atividades de ensino pesquisa e extensão com funções e cargos de gestão acadêmica. É o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UVV.

Rodrigo de Paula