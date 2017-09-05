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Rivalidades, conquistas e alegrias moldaram o esporte capixaba

Ouça a segunda reportagem da série em comemoração aos 466 anos da capital capixaba

Publicado em 05 de Setembro de 2017 às 10:20

Publicado em 

05 set 2017 às 10:20
Nesta segunda parte da série de reportagens especiais em comemoração pelos 466 anos da cidade de Vitória, vamos relembrar grandes momentos do esporte vividos em nossa Capital. No futebol, as glórias do Vitória e do Rio Branco, que jogavam no Estádio Governador Bley – casa do time da capital capixaba até o ano de 1967. Local que inclusive já foi palco de um dos gols de Pelé, o rei do Futebol. Confira também a rivalidade entre o Saldanha da Gama e o Álvares Cabral, que dividia a cidade em diversos esportes.
Especial 02 - Vinicius Lodi - Vitória e a tradição nos esportes - 6.30s - 05-09-17

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