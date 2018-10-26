Risco de importunação sexual muda rotina de mulheres dentro do ônibus

As estudantes Esther Mendes e Myllena Viana costumam pegar ônibus diariamente e adotaram medidas para evitar assédio Crédito: Eduardo Dias

Uma operadora de telemarketing viveu momentos de terror dentro de um ônibus do Transcol, nesta quinta-feira (25), quando foi vítima de importunação sexual . O homem que cometeu o assédio foi preso e encaminhado para o Centro de Triagem, na manhã desta sexta-feira (26). Esse foi apenas mais um dos diversos casos de assédio registrados dentro de coletivos - um problema que muitas vezes faz com que as mulheres tenham que mudar sua rotina.

Um dos exemplos de mulheres que mudou a maneira de agir nos coletivos é a estudante Esther Mendes, de 18 anos. Ela garante que escolhe com cuidado os lugares que vai sentar e evita ficar de costas quando está em pé.

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"Eu procuro sentar perto do trocador, e quando eu estou em pé e um homem vai passar eu me torço toda, para não acontecer esse ato [de abuso] comigo", disse a estudante.

A também estudante Myllena Viana revela que já foi vítima de importunação sexual há alguns anos e que agora fica em estado de alerta dentro do ônibus. "Aconteceu uma vez comigo do cara ficar atrás de mim, excitado, e eu não perceber, por ser muito nova. Uma mulher levantou, ficou muito brava com ele e mandou ele sentar. A partir desse dia eu comecei a ter mais malícia", relembra a estudante.

MUDANÇA NA LEI

O caso de assédio sexual desta quinta-feira aconteceu justamente na semana que a lei de importunação sexual completou um mês de vigência . Até então, o abuso era considerado uma contravenção penal e o acusado, quando condenado, tinha apenas que pagar multa. Agora os acusados podem ser detidos em flagrante e ainda pegar até cinco anos de prisão.

Foi justamente por conta dessa mudança na lei que o homem acusado de cometer o crime no Transcol foi preso e levado para o Centro de Triagem de Viana. A advogada Layla Freitas, integrante da Comissão da Mulher Advogada, avalia que a mudança na lei foi positiva e apontou algumas ações que podem ser tomadas pela mulher vítima de importunação sexual.

"Ela deve ligar diretamente para a polícia ou se encaminhar para uma delegacia especializada em mulheres e realizar a narrativa do que aconteceu. Depois disso, vai ser dada a entrada na representação para que isso se torne um caso de processo criminal", explicou a advogada.