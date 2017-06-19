Rios e córregos estão ameaçados na Região Metropolitana

Rio Marinho, em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

Ocupação desordenada e poluição ameaçam a sobrevivência de rios e córregos na Grande Vitória. Eles tiveram importância histórica para nossa região se desenvolver, mas acabaram sendo esquecidos sob milhões de litros de esgoto e concreto das cidades. Vamos conhecer esses rios nas cidades de Vila Velha, Cariacica e Vitória, e a situação das lagoas da Serra.

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O Rio Marinho ao longo da história guarda uma marca da engenharia dos jesuítas, mas ao correr nas divisa dos municípios de Vila velha e Cariacica, acabou sendo sufocado pela urbanização, teve seu traçado modificado e o aspecto da água em nada lembra aquele de 40 anos atrás.

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Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - Águas Passadas 2 - Natalia Devens - Rio Marinho ao longo da história, urbanização mudou o traçado e o aspecto da água

Em Vila Velha, o Rio da Costa é inesquecível para muitos moradores, porém, com a cidade crescendo, se tornou um canal de esgoto lançado na baía de Vitória e escondido sob asfalto e até pilastras da ponte.

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Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - Águas Passadas 3 - Leticia Gonçalves - Canal da Costa, que um dia foi rio, hoje é visto como problema em Vila Velha

A reportagem também mostra o cenário de poluição que vem sendo enfrentado pelas lagoas do município da Serra. Uma das principais é a Lagoa Jacuném, que hoje, enfrenta, por exemplo, a realidade do lançamento de esgoto e os prejuízos da sua degradação.

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Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - Águas Passadas 5 - Leticia Gonçalves - Poluição em lagoa da Serra faz a água parecer um pasto, de tão verde - 5.01s - 20-06-17

Na última parte da reportagem especial, acompanhe as soluções apontadas por especialistas para salvar o que resta de nossos rios. Conheça também as experiências bem sucedidas de recuperação de rios em outros países, como a França.

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