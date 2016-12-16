Rio Doce preocupa e nascentes são monitoradas pela Defesa Civil

As chuvas que atingiram principalmente o Sul do Espírito Santo nesta semana fizeram com que a Defesa Civil estadual começasse a se preocupar também com o Rio Doce, desde às nascentes em Minas Gerais. O órgão está monitorando a situação do manancial, que estaria próximo da cota de alerta.

O coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Fabiano Bono, explica que o rio ainda tem uma medida de segurança para transbordar. Ele acrescenta que a represa de Mascarenhas, em Baixo Guandu, pode ajudar a reter parte da água, mas as famílias já estão sendo orientadas para casos de emergência. “Se for preciso, se vier um volume muito grande de água, como foi no desastre de Mariana, eles podem colaborar com o fechamento de comportas da reserva”, declara.

O coordenador adjunto da Defesa Civil, tenente-coronel Hekssandro Jassoir, explica que a região Sul do Espírito Santo ainda é a que mais preocupa, devido aos últimos episódios. Até o momento uma pessoa morreu em Muniz Freire a um deslizamento, e outras três também não resistiram ao soterramento na divisa de Brejetuba com Mutum, em Minas Gerais.

Jassoir dá dicas para que as pessoas percebam quando deve sair de casa e procurar um lugar seguro. "Inclinação das árvores, surgimento de rachaduras no terreno, trincas nas casas e nos muros, inclinação de muros, etc.”, orienta.