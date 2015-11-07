Rio Doce pode subir até 2 metros e interromper fornecimento de água em Colatina e Baixo Guandu

As cidades ao norte do Espírito Santo, como Baixo Guandu, Colatina e Linhares, vão ser atingidas nas próximas 48 horas com a lama das barragens da Samarco que romperam em Mariana, Minas Gerais. Os dejetos estão sendo carregados pela calha do Rio Doce. Em Colatina, o município já confirmou que vai suspender o abastecimento de água. Em entrevista à Rádio CBN neste sábado (07), os prefeitos de Baixo Guandu, Neto Barros (PCdoB), e de Colatina, Leonardo Deptuski (PT), afirmaram que estão monitorando constantemente o Rio Doce, que pode subir até dois metros nos próximos dias.

O prefeito de Baixo Guandu afirmou que o centro da cidade não corre risco de inundação por conta da lama. A expectativa é de que a quantidade de lama não represente risco ou necessidade de retirada de moradores às margens do Rio Doce. O abastecimento de água em Baixo Guandu, por enquanto, está normalizado.

Segundo o prefeito, a previsão é de que a lama chegue aos limites do município na segunda-feira (09). Barros salientou que a maior preocupação no momento é com a qualidade da água e a possível interrupção no abastecimento. "Vamos ter que buscar uma alternativa para trazer água potável para a população", afirmou. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Neto Barros - Prefeito de Baixo Guandu

Colatina

Já o prefeito de Colatina disse que somente duas regiões, o distrito de Itapina e o bairro Maria Ortiz, podem ser afetadas com o aumento do volume do Rio Doce, já que elas ficam em uma área mais baixa da cidade. "Não temos um cenário de inundação para a cidade, o risco maior fica para as pessoas que moram às margens do rio e utilizam ele para pescar ou se banhar. Estamos levando essa informação para as pessoas para que o cuidado seja redobrado", contou.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Leonardo Deptulski - Prefeito Colatina - 07-11-2015