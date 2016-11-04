Rio Doce está em meio a comunidades tradicionais desoladas, morte de peixes e futuro nebuloso

Em um Rio Doce minguado por conta da seca severa, a água não tem mais o tom avermelhado que adquiriu após o rompimento da barragem de rejeitos de minério da Samarco, em Minas Gerais. No entanto, os pescadores de Mascarenhas, em Baixo Guandu, no Norte do Espírito Santo, mostram que, por trás das aparências, as marcas permanecem.

As tragédias humana e ambiental persistem, embora o aspecto da água não seja o mesmo de um ano atrás. No entanto, basta pisar às margens do rio para que uma pluma de lama suba à superfície e mostre que, para os afetados, não há trégua.

Em um ano, é certo que as vidas das pessoas impactadas pelo rompimento da barragem se tornaram mais difíceis. Não se sabe o que o futuro reserva para tanta gente. Entre as pessoas com quem a reportagem conversou, o sentimento mais comum é de incerteza sobre o que virá.

Há pescadores, como Juvenal Luiz Gomes, que não têm esperanças de voltar a pescar logo e temem pelo futuro do Rio Doce. “Será que os filhos e os netos da gente vão conhecer os peixes que existiam antes nesse rio? Essa pergunta só Deus pode responder, infelizmente. Isso aí é uma tristeza muito grande para o pescador”, lamentou.

Your browser does not support the audio element. Rio Doce está em meio a comunidades tradicionais desoladas, extinção de peixes e futuro nebuloso

Quando se chega a Mascarenhas, o silêncio é algo que impressiona. Apesar de ser uma pequena vila, os pescadores locais contam que, antes da lama da Samarco, muitos clientes iam ao local para comprar peixes.

Luciano Batista foi um dos profissionais afetados. Ele conta que sequer tinha um freezer. Todo o peixe pescado era imediatamente vendido quando desembarcava em Mascarenhas. Hoje, Luciano vive de bicos e do auxílio pago pela Samarco. Vivendo com dificuldades, o pescador conta que tem vontade de ir embora do lugar onde mora. “A minha vontade seria de sair daqui, mas não tem como. Uma casa lá fora é muito cara, um aluguel é muito caro. Então, a gente fica sem ter conseguir pensar no que fazer”, disse.

A falta de perspectivas dos moradores que vivem próximos ao Rio Doce não é desmotivada. Os impactos ambientais que também afetam as populações ao longo do manancial são muito significativos.

Um laudo do Ibama, produzido a partir da coleta de peixes mortos em novembro de 2015, mostra que, logo após a tragédia, a mortandade alcançou 21 espécies desses animais. No entanto, esse número pode ser maior, já que existem muitos peixes de pequeno porte no Rio Doce que foram soterrados ou encontrados em avançado estado de decomposição, o que não permitiu que suas espécies fossem identificadas.

O que é certo é que, atualmente, seja por conta da seca ou pelos efeitos dos rejeitos de minério, a quantidade de peixes no rio diminuiu, segundo pescadores das regiões afetadas.

O futuro do meio ambiente permanece incerto. E esse panorama pode piorar. Um período de chuvas se aproxima, o que pode fazer com que mais rejeitos de minério que se depositaram no fundo e nas margens do Rio Doce escorram e, novamente, mudem a coloração das águas do rio e do mar.

A Fundação Renova, criada para lidar com os efeitos do rompimento da barragem de Fundão, trabalha para evitar que os impactos de uma nova onda de lama afetem comunidades inteiras novamente. Segundo o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Alex Bastos, que coordena pesquisas ambientais no meio marinho, um outro carregamento de rejeitos minérios poderia gerar efeitos ainda mais graves para o meio ambiente.

A também professora da Ufes Simone Batista Ferreira, que estuda os impactos da lama da Samarco sobre comunidades tradicionais do Espírito Santo, aponta que esses pequenos modelos de sociedade podem sofrer mudanças enormes.

“A médio e longo prazo, o risco que a gente está correndo é de perder toda essa diversidade. Então, há perdas socioambientais, de saberes, de economias que nos ensinam outra forma de lidar com a natureza, que não é essa que a sociedade hegemônica está fazendo”, afirmou.

Demissões

Os impactos dessa tragédia também chegaram aos próprios trabalhadores da empresa nas unidades de Mariana e de Anchieta. Segundo a Samarco, no total, 1.077 trabalhadores foram demitidos por meio dos Planos de Desligamento Voluntário e Involuntário acertados entre a mineradora e os sindicatos de trabalhadores de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Atualmente, de acordo com o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES), Max Célio de Carvalho, a maior parte dos funcionários que permanecem na empresa atuam na manutenção de equipamentos. O futuro desses empregados também está indefinido, por enquanto.

A Samarco informa que iniciou processos de licenciamento ambiental que são imprescindíveis para a retomada das operações. No entanto, a mineradora não aponta quando as atividades poderão ser restabelecidas, já que isso dependeria da concessão das licenças.

Max Célio de Carvalho avalia que, diante dessa tragédia monumental, é preciso discutir o modelo de mineração adotado no Brasil. “O objetivo deveria ser discutir a regulamentação da mineração, inserir a Vale diretamente no debate, discutir projetos paralelos para essas regiões, inclusive com ações dessas empresas patrocinando esses projetos. Acho que se esse debate fosse feito, nós sairíamos desse debate melhor que entramos”, avaliou.

No meio de todas essas questões relativas ao meio ambiente, às pessoas afetadas pela lama e aos trabalhadores, ainda há muitas perguntas que permanecem. Não há previsão para que o Rio Doce se veja livre dos rejeitos de minério, que ainda estão alojados em sua calha. Os afetados ainda não sabem se poderão voltar a ter as vidas que levavam antes da tragédia. Os trabalhadores vivem momentos de insegurança.