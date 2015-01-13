Ricardo Ferraço é cotado para ser o candidato da oposição no Congresso em Brasília

O senador Ricardo Ferraço (PMDB) é cotado pela oposição ao PT para ser candidato à presidência do Senado durante o biênio 2015-2016. O parlamentar capixaba enfrentaria o colega de partido e atual presidente Renan Calheiros (PMDB-AL), que deve tentar a reeleição com aval do governo Dilma Rousseff (PT). Ferraço foi citado como possível candidato pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG). Na campanha eleitoral de 2014, Ferraço atuou mais nos bastidores e apareceu pouco, apesar de ter coordenado o palanque de Aécio no Espírito Santo.Ricardo Ferraço ainda não responde abertamente se irá entrar na batalha eleitoral contra Renan. No entanto, Ferraço diz que Aécio identifica nele um perfil “independente e adequado” para conduzir o Senado, com capacidade de construir uma agenda autônoma e soberana na Casa, sem tanta submissão ao Palácio do Planalto. Ferraço afirmou que esse tema não constava em sua agenda, mas, por sua relevância, vai conversar com Aécio nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro. No final desta semana, ele pretende conversar com o partido sobre a eventual candidatura.

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Apesar de não participarem da votação, entre os deputados federais há grande apoio para que a candidatura de Ferraço se viabilize. Lelo Coimbra (PMDB) disse que deve conversar com Ferraço nesta terça.

“Ter alguém do Estado presidindo o Senado é um fato positivo. As condições operacionais para isso, e as condições de construção têm uma dinâmica própria no Congresso, e eu não sei como essa dinâmica foi estabelecida neste processo com o senador Ricardo a partir da manifestação do senador Aécio”, disse à Rádio CBN Vitória.

Jorge Silva (PROS) também aprova, mesmo Ricardo sendo um candidato da oposição. “Mas acho que é um nome que pode sair fortalecido dentro dessa discussão, até pela posição de independência dele dentro desses dois anos”, avaliou.

Max Filho (PSDB) ainda não declarou apoio, mas destacou que os tucanos são contra a candidatura de Calheiros. “É uma estratégia de tentar tirar alguns que votaram no Renan Calheiros na vez passada, a exemplo do próprio Ricardo, para tentar viabilizar um momento diferente para o Senado Federal”, afirmou.

Manato (SDD) também defende a candidatura de Ferraço. “Eu torço muito. Acho que se ele conseguir se viabilizar será um ganho imensurável para o Estado. Pena que eu não estou no Senado para votar nele”, declarou.

Candidato à presidência da Câmara, o deputado Júlio Delgado (PSB-MG), que esteve em Vitória, reunido com com deputados federais eleitos no Espírito Santo, nesta segunda-feira (12), afirmou que Ricardo segue no Senado a mesma linha que ele segue na Câmara, e gostaria que houvesse uma dobradinha de Minas Gerais e Espírito Santo no comando do Congresso Nacional.

“Eu conheço o Ricardo, a postura dele, a conduta ética e moral. Eu espero que ele possa tentar viabilizar a candidatura. Mas para que aconteça isso, ele sendo do PMDB, ele também precisará de apoio da oposição”, destacou.