Órgãos públicos estão entre imóveis de Vitória sem calçada cidadã

A agência central dos Correios é uma das que mais recebem pessoas no Centro de Vitória. Bem próximo dela está a Praça Oito, que é uma das principais referências turísticas da Capital. Perto dali também está o Museu de Arte do Espírito Santo. Além de serem espaços públicos, têm em comum a falta de calçadas de acordo com as normas, as chamadas calçadas cidadãs.
Órgãos públicos estão entre os mais de 20 mil imoveis sem calçada cidadã
A Praça Oito, o Museu de Arte, a agência central dos Correios, são alguns dos mais de 20 mil locais de Vitória que ainda não têm esse tipo de calçada para melhorar a mobilidade, de um total de 50 mil. A obrigação dos proprietários dos espaços em construir as calçadas virou lei em 2005. No entanto, 12 anos depois, a acessibilidade em muitas partes de cidade ainda deixa a desejar. Órgãos públicos e prédios particulares têm que obedecer à lei.
De acordo com a secretária de desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, todos os proprietários que ainda não realizaram as obras de adequação ficam expostos à fiscalização da prefeitura. Assim que são notificados, têm até 60 dias regularizar a situação. Em alguns casos, o prazo pode ser estendido. Como, por exemplo, quando o proprietário não tem recursos financeiros para bancar a obra imediatamente. Caso os prazos não sejam atendidos e a calçada não seja construída, a multa para o não cumprimento da lei é de R$ 369.
“Nós pactuamos prazos para a realização dessa obra, sabemos que é uma despesa de responsabilidade do proprietário. Havendo o interesse na execução dessa reforma, eles vêm na Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, pedem um prazo e a gente concede, na intenção de ver uma cidade cada vez mais acessível”. explicou a secretária Lenise Loureiro.
Sobre os acessos da Praça Oito, a secretária reconheceu que algumas praças e parques da Capital ainda precisam de obras, mas ainda não há um prazo definido para a conclusão. Os Correios informaram que as obras para a calçada cidadã fazem parte do plano de obras e melhorias a ser executado em 2018.
Também no Centro de Vitória, a empresa Embratel, que também não adequou sua calçada ao que exige a lei, informou estar ciente da necessidade de implantar a calçada cidadã e vai avaliar a questão para tomar as providências necessárias o mais breve possível.
Um dos pontos administrados pelo Governo do Estado que não têm a calçada cidadã é o Museu de Arte do Espírito Santo. A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) informou que o museu passará por reforma nos próximos meses e fará a adequação às normas de acessibilidade.
O Governo do Estado informou que vem executando, em processo contínuo, a adequação das calçadas e acessos aos imóveis públicos e que está sendo finalizado, pelo Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), um edital de licitação, a ser publicado ainda nessa semana, para a seleção de empresas para execução dos serviços de adequação e reconstrução das calçadas no padrão calçada cidadã.
O Iopes informou que a licitação objetiva atender aos órgãos estaduais localizados em Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica e que dará suporte para a execução dos serviços, podendo a execução ocorrer diretamente pelo Iopes ou pelos órgãos interessados que poderão aderir à ata de preço e contratar as empresas.