Órgãos públicos estão entre imóveis de Vitória sem calçada cidadã

Calçada dos Correios, no Centro de Vitória, ainda não tem "Calçada Cidadã" Crédito: Eduardo Dias

A agência central dos Correios é uma das que mais recebem pessoas no Centro de Vitória. Bem próximo dela está a Praça Oito, que é uma das principais referências turísticas da Capital. Perto dali também está o Museu de Arte do Espírito Santo. Além de serem espaços públicos, têm em comum a falta de calçadas de acordo com as normas, as chamadas calçadas cidadãs.

Your browser does not support the audio element. Órgãos públicos estão entre os mais de 20 mil imoveis sem calçada cidadã

A Praça Oito, o Museu de Arte, a agência central dos Correios, são alguns dos mais de 20 mil locais de Vitória que ainda não têm esse tipo de calçada para melhorar a mobilidade, de um total de 50 mil. A obrigação dos proprietários dos espaços em construir as calçadas virou lei em 2005. No entanto, 12 anos depois, a acessibilidade em muitas partes de cidade ainda deixa a desejar. Órgãos públicos e prédios particulares têm que obedecer à lei.

Praça Oito ainda não tem "Calçada Cidadã" Crédito: Eduardo Dias

De acordo com a secretária de desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, todos os proprietários que ainda não realizaram as obras de adequação ficam expostos à fiscalização da prefeitura. Assim que são notificados, têm até 60 dias regularizar a situação. Em alguns casos, o prazo pode ser estendido. Como, por exemplo, quando o proprietário não tem recursos financeiros para bancar a obra imediatamente. Caso os prazos não sejam atendidos e a calçada não seja construída, a multa para o não cumprimento da lei é de R$ 369.

“Nós pactuamos prazos para a realização dessa obra, sabemos que é uma despesa de responsabilidade do proprietário. Havendo o interesse na execução dessa reforma, eles vêm na Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, pedem um prazo e a gente concede, na intenção de ver uma cidade cada vez mais acessível”. explicou a secretária Lenise Loureiro.

Mais de 20 mil imóveis de Vitória ainda não têm a calçada cidadã Crédito: Eduardo Dias

Sobre os acessos da Praça Oito, a secretária reconheceu que algumas praças e parques da Capital ainda precisam de obras, mas ainda não há um prazo definido para a conclusão. Os Correios informaram que as obras para a calçada cidadã fazem parte do plano de obras e melhorias a ser executado em 2018.

Também no Centro de Vitória, a empresa Embratel, que também não adequou sua calçada ao que exige a lei, informou estar ciente da necessidade de implantar a calçada cidadã e vai avaliar a questão para tomar as providências necessárias o mais breve possível.

Um dos pontos administrados pelo Governo do Estado que não têm a calçada cidadã é o Museu de Arte do Espírito Santo. A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) informou que o museu passará por reforma nos próximos meses e fará a adequação às normas de acessibilidade.

O Governo do Estado informou que vem executando, em processo contínuo, a adequação das calçadas e acessos aos imóveis públicos e que está sendo finalizado, pelo Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes), um edital de licitação, a ser publicado ainda nessa semana, para a seleção de empresas para execução dos serviços de adequação e reconstrução das calçadas no padrão calçada cidadã.