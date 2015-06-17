O fígado, os rins e as córneas do médico ortopedista Christian Onofre de Souza, 39 anos, que teve a morte cerebral confirmada na segunda-feira (16), ajudaram a salvar a vida de três pessoas e devolveu a visão a outras duas. Atendendo a um pedido do próprio médico, a família autorizou a doação dos órgãos.Christian estava internado desde o dia 7 deste mês, após sofrer um acidente durante uma prova de ciclismo. O médico perdeu o equilíbrio quando a bicicleta de um outro competidor tocou a dele. Christian estava a uma velocidade de 45 km/h e a 500 metros da chegada. Ao cair no chão, ele bateu a cabeça no asfalto.Os transplantes aconteceram na manhã e na tarde desta terça-feira (16). O gesto de solidariedade da família ajudou a diminuir a fila de espera de transplantes de rim, passando de 80 para 78 pessoas e de fígado que tinha 35 pessoas na fila e com essa doação passou para 34. Os demais órgãos do médico não foram doados porque não haviam pacientes compatíveis nas filas de espera.
Órgãos de médico ajudam a salvar vidas no Espírito Santo
A coordenadora da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Rosemary Erlarcher, explica que um doador de órgãos pode ajudar até nove pessoas. São doados os pulmões, os rins, as córneas, o pâncreas, o coração e o fígado.
A coordenadora da Central de Captação de Órgãos explica que a partir do momento que a família autoriza a doação dos órgãos há uma corrida contra o tempo para fazer os transplantes. Exames de sangue são feitos no doador para saber se não há doenças infectocontagiosas e a Central vai em busca de um receptor compatível.
“Provavelmente foi a madrugada inteira de avaliações, a equipe vê quem está bem clinicamente para receber e para programar a captação e há toda uma logística de doação nacional quando não encontramos receptores aqui no Estado. Mas sempre estamos em contato com a família. Ela fica informada de todas as etapas do processo”, disse à Rádio CBN Vitória.
Um gesto de solidariedadeNo ano passado, 48% das famílias que tiveram algum parente com morte cerebral não autorizaram a doação. Segundo Rosemary, algumas pessoas não autorizam por desconhecer a vontade da pessoa que faleceu, já outros não querem que o ente querido seja sepultado sem algum órgão do corpo. Entretanto, Rosemary reforça que a doação de órgãos é um gesto de solidariedade e amor com o próximo.“Simplesmente querer que o corpo seja sepultado íntegro, tira a oportunidade de pessoas melhorarem sua qualidade de vida, de voltar a enxergar, de sair de uma máquina de hemodiálise, de ter uma vida normal, ativa, para trabalhar, ver seus filhos, voltar a trabalhar. Hoje essas pessoas estão privadas disso e é nisso que os familiares têm que pensar na hora de ajudar o próximo”, destacou.Para ser um doador de órgão não é preciso deixar nenhum documento por escrito. Basta a pessoa informar aos familiares o desejo de ser um doador.