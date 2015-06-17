O fígado, os rins e as córneas do médico ortopedista Christian Onofre de Souza, 39 anos, que teve a morte cerebral confirmada na segunda-feira (16), ajudaram a salvar a vida de três pessoas e devolveu a visão a outras duas. Atendendo a um pedido do próprio médico, a família autorizou a doação dos órgãos.Christian estava internado desde o dia 7 deste mês, após sofrer um acidente durante uma prova de ciclismo. O médico perdeu o equilíbrio quando a bicicleta de um outro competidor tocou a dele. Christian estava a uma velocidade de 45 km/h e a 500 metros da chegada. Ao cair no chão, ele bateu a cabeça no asfalto.Os transplantes aconteceram na manhã e na tarde desta terça-feira (16). O gesto de solidariedade da família ajudou a diminuir a fila de espera de transplantes de rim, passando de 80 para 78 pessoas e de fígado que tinha 35 pessoas na fila e com essa doação passou para 34. Os demais órgãos do médico não foram doados porque não haviam pacientes compatíveis nas filas de espera.

Your browser does not support the audio element. Órgãos de médico ajudam a salvar vidas no Espírito Santo

A coordenadora da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), Rosemary Erlarcher, explica que um doador de órgãos pode ajudar até nove pessoas. São doados os pulmões, os rins, as córneas, o pâncreas, o coração e o fígado.

A coordenadora da Central de Captação de Órgãos explica que a partir do momento que a família autoriza a doação dos órgãos há uma corrida contra o tempo para fazer os transplantes. Exames de sangue são feitos no doador para saber se não há doenças infectocontagiosas e a Central vai em busca de um receptor compatível.

“Provavelmente foi a madrugada inteira de avaliações, a equipe vê quem está bem clinicamente para receber e para programar a captação e há toda uma logística de doação nacional quando não encontramos receptores aqui no Estado. Mas sempre estamos em contato com a família. Ela fica informada de todas as etapas do processo”, disse à Rádio CBN Vitória.