Revitalização da área da Ponte da Passagem pode sair do papel

Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Caíque Verli

A revitalização da área embaixo da Ponte da Passagem, no bairro Pontal de Camburi, pode, enfim, sair do papel em 2018. O projeto da Capital, em parceria com a iniciativa privada, prevê bares, restaurantes e área para barcos no trecho.

Em 2015, a promessa da Prefeitura de Vitória era revitalizar a área ociosa que, segundo moradores, é um espaço usado como depósito de lixo irregular e ponto de consumo de drogas.

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A Prefeitura chegou a abrir uma licitação para concessão da área, com um valor de aluguel de R$ 18 mil mensais, mas segundo a secretária de desenvolvimento da cidade de Vitória, Lenise Loureiro, nenhuma empresa se interessou a participar da seleção por esse valor e explorar, assim, a atividade econômica do trecho.

Agora, a Prefeitura estuda um novo modelo jurídico de concessão para lançar ainda este ano, conseguindo reduzir esse preço, mas dependem do interesse do setor privado.

Lenise disse que o objetivo é que parceiro modernize a área, explorando eventos gastronômicos, culturais e esportivos.

"Que ele possa fazer pequenos eventos, que ele passa fazer atracação de pequenas embarcações, aluguel desse serviço. Que ele possa fazer campeonatos esportivos náuticos, possa fazer reuniões. Até estacionamentos porque temos ali a quantidade de 40 vagas", acrescenta a secretária.

Dona de um comércio na região, Elizabeth Rodrigues cobra mais investimentos na área. Ela diz que, além do lixo, muitos moradores em situação de rua fazem xixi na via, o que prejudica o movimento. "Atrapalha por causa do mau cheiro, tem lixo jogado na rua", comenta