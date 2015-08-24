O coronel da reserva da Polícia Militar, Walter Gomes Ferreira e o ex-policial Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, entraram pela porta da frente do Cineteatro da Universidade de Vila Velha (UVV), nesta segunda-feira (24), sob acusação de serem mandantes no crime que resultou em morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, de acordo com o Ministério Público (MP). O crime aconteceu há mais de 12 anos, no dia 24 de março de 2003, em Vila Velha.

Os dois alegaram inocência. Eles afirmam que o crime trata-se de um latrocínio, roubo seguido de morte. Calú chegou dirigindo o próprio carro, por volta de 8h10. O réu entrou no auditório abraçado à mãe, Maria Andrade Baptista, e chorou. Antes, no entanto, ele conversou com a imprensa e alegou inocência.

Your browser does not support the audio element. Réus no caso Alexandre afirmam tranquilidade e confiam em absolvição no júri

"Estou super tranquilo. Espero serenidade dos jurados. Se o juiz conduzir com serenidade e imparcialidade não tenho dúvidas da nossa absolvição. Quando falamos da obrigação de nos absolver é por tudo que tem dentro dos autos. Se os jurados forem julgar por eles, vamos sair absolvidos. Eu não devo nada. Eu sou inocente, minha família está sofrendo. Não é fácil para mim também não", disse.

Por volta das 8h30, foi a vez do Coronel Ferreira. Ele chegou no banco do carona do carro, ao lado da esposa. À imprensa o militar afirmou não ter envolvimento com o assassinato do juiz e, que inclusive, fez a afirmação ao pai da vítima, o advogado Alexandre Martins de Castro.

"A minha expectativa é a absolvição, porque eu sou inocente. Eu venho dizendo há muito tempo, eu não mandei matar ninguém. Infelizmente, eu venho sofrendo uma perseguição de 12 anos. Minha família vem sofrendo junto comigo. O Coronel Ferreira não mandou matar juiz nenhum, e eu disse isso para o pai do Alexandre: o senhor sabe que eu não mandei matar seu filho", afirmou.

O juiz Carlos Eduardo Lemos, que atuou na 5ª Vara Criminal de Vitória - Execuções penais junto ao magistrado Alexandre Martins de Castro Filho, também compareceu ao local. Ele é uma das testemunhas de acusação. Lemos entrou pelos fundos do Cineteatro e não quis falar com a imprensa. O pai da vítima, Alexandre Martins de Castro, chegou à UVV confiante com a condenação dos acusados.

"Hoje é um dos capítulos finais, porque ainda falta um dos mandantes. Espero que a justiça, mais uma vez, prevaleça. Eu tenho certeza de que eles são culpados, eu tenho certeza que mandaram matar meu filho e eu tenho certeza de que eles vão sair daqui condenados", disse o pai do juiz Alexandre.