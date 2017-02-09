Reunidas com o governo, mulheres de PMs exigem que os maridos recebam o dobro

Um grupo de representantes de famílias de policiais militares se reuniu na noite desta quarta-feira (8) com secretários estaduais no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, para negociar a saída dos militares dos quartéis. A reunião durou três horas. Mulheres de policiais elevaram o índice de reajuste salarial exigido para os PMs. O pedido antes desta reunião era de 43%. Na noite desta quarta a nova reivindicação era de 100% de aumento. Elas exigem que os maridos passem a receber o dobro. A negociação entre as partes segue nesta quinta-feira (9) às 14 horas.

O Palácio Anchieta formou um Comitê Permanente de Negociação com o objetivo de obter êxito no diálogo com o movimento. O grupo é formado pelo secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Roberto Ferreira e o chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior.

Segundo Pompeu, a negociação é difícil, mas agora foi possível reunir um número expressivo de representantes do movimento. Ele ressaltou que um reajuste desses é difícil de ser aceito, mas será levada ao Governador em exercício, César Colnago, e o Secretário Estadual de Segurança e Defesa Social, André Garcia. A negociação segue nesta quinta-feira, com nova reunião às 14 horas.

“Deixamos claro também a dificuldade que estamos encarando, não só nas ruas, mas dificuldades fiscais. Estamos confiantes que temos solo firme para poder avançar”, acrescentou.

Uma das esposas, que não quis ser identificada, afirmou que as esposas de PMs não querem parar a polícia, como está acontecendo, mas que a negociação é necessário. Ela ressaltou que era necessária a permanência de Colnago e Garcia, mas espera êxito na reunião desta quinta-feira e disse que o movimento vai continuar impedindo a saída dos policiais.

“O risco que a sociedade nós também estamos. Só que estamos lutando por um direito que está previsto em lei, mas não é cumprido. O que vemos hoje, com o caos, é que nossos policiais passam todo os dias garantindo nossa segurança”, disse.