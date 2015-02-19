Reunião da BW Offshore com o Crea é cancelada

A reunião que aconteceria nesta quinta-feira (19) entre a diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Espírito Santo (Crea-ES) e representante da empresa BW Offshore, detentora do navio-plataforma Cidade de São Mateus, foi cancelada. A empresa norueguesa é suspeita de atuar de forma irregular junto ao conselho, desde 2009. De acordo com o Crea, a empresa contratada pela Petrobras não tinha licença para atuar no Estado, operando nos campos de Camarupim e Camarupim Norte. O Crea-ES informou que todo ano a Petrobras envia para o órgão uma lista das empresas que prestam serviço para a estatal no Estado, entretanto, a BW não constava nesta listagem nos últimos quatro anos. A informação foi divulgada pelo conselho no dia posterior a explosão ocorrida na plataforma no último dia 11, deixando seis mortos, três desaparecidos e 26 feridos.Na última segunda-feira (16) o gerente de fiscalização da entidade, José Adilson de Oliveira informou a reportagem da CBN Vitória que foi a própria empresa que procurou o Crea. Ele explicou que seria dada uma orientação a BW Offshore sobre como se regularizar junto a entidade. A sede da empresa no Brasil fica no Rio de Janeiro. A assessoria de comunicação do Crea informou que a reunião foi cancelada porque representantes da BW Offshore não conseguiram embarcar para Vitória, mas não soube explicar o motivo. A reunião deve ser reagendada e há possibilidade de que ela aconteça ainda nesta quinta.A Petrobras se pronunciou sobre a reunião nesta quinta-feira por meio de nota, afirmando que "a responsabilidade contratual pela documentação para atendimento a determinações legais ou emanadas pelas autoridades constituídas é da empresa contratada BW Offshore".