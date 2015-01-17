Retomada das obras do Aeroporto de Vitória vai abrir 800 vagas de emprego

As obras do novo terminal de passageiros e sistema de pistas e pátios do Aeroporto Eurico Salles, em Vitória, devem gerar cerca de 800 empregos na Grande Vitória durante o pico de sua execução. A previsão é do presidente da empresa que assumirá a obra, João Luiz Félix. Nesta sexta-feira (16), a Infraero divulgou a homologação do resultado da licitação, que foi vencida pelo consórcio Jota Ele/Damiani/EMPO. As três empresas são de Curitiba, no Paraná, e a Jota Ele é a líder do consórcio, e portanto, a que responde pela obra.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - João Félix - 16-01-15

A Infraero divulgou nesta sexta-feira a confirmação do resultado da licitação para as obras. Com isso, Félix declarou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que a expectativa da empresa é de que a assinatura do contrato aconteça ainda este mês. Em seguida, é preciso que seja dada a Ordem de Serviço para que o canteiro de obras seja instalado e os trabalhos possam começar. A partir daí, começa a contar o prazo para a execução, que é de 914 dias, ou seja, cerca de dois anos e meio. A estimativa é que as obras sejam iniciadas até março.

João Félix contou que a empresa abrirá um escritório em Vitória para comandar os trabalhos.

“Nós vamos contratar o máximo possível de funcionários, colaboradores em Vitória. Nós inclusive já estamos contactando com alguns profissionais a nível técnico. Diretores da empresa, que são do Paraná, estarão na cidade praticamente toda semana. Nós devemos levar o mínimo possível de pessoas daqui, e vamos contratar o máximo possível de trabalhadores de Vitória e região”, adiantou à Rádio CBN Vitória.

Segundo o presidente da Jota Ele, o consórcio também vai alugar com empresas locais mais de 80% do maquinário que vai utilizar. As empresas já estão se antecipando para a montagem do canteiro de obras, e para Félix, apesar de o prazo que foi dado ser viável, a empresa irá executar os trabalhos no terminal, nas pistas e pátios simultaneamente.

Como as obras do Aeroporto estão paralisadas desde 2008, segundo o edital as empresas do consórcio precisarão fazer testes do que já foi feito para avaliar o que ainda está dentro das normas de segurança e pode ser dado sequência. Por isso, João Félix destacou a importância de haver três empresas envolvidas no consórcio.

“É que há exigências a nível de acervos técnicos, de experiência. Em um aeroporto você tem vários serviços com complexidades diferentes, por exemplo, a pavimentação, obras civis, obra em terraplanagem, vários tipos de obra, em que busca-se empresas com bastante especialização em cada um desses tópicos, por isso que se faz esses consórcios”, explicou.