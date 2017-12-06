Reta do Aeroporto: a "reta dos buracos" coloca motoristas em risco

Motociclista Jaislan da Silva que teve o pneu da moto danificado após cair em um buraco na Reta do Aeroporto Crédito: Caique Verli

Quem passa pela Reta do Aeroporto, em Vitória, tem a sensação de que está vendo uma peneira. São vários buracos nos dois sentidos da avenida, que colocam em risco a vida dos motoristas.

A reportagem da Rádio CBN Vitória flagrou um motociclista que teve o pneu da moto danificado após passar em cima de um desses buracos.

Jaislan da Silva contou que seguia no sentido de Serra - Vitória, depois do radar, quando foi surpreendido pelo buraco. A roda traseira ficou amassada e o pneu acabou esvaziado. Ele teve um prejuízo de mais de R$ 100 e, por pouco, não sofreu um acidente grave.

"É um buraco com uma profundidade de 15 cm. Eu não vi, passei no buraco e acabou danificando a roda. Corri o risco de tomar um tombo com a moto", lamentou ele, assustado.

É difícil encontrar um motorista que não reclame da situação da pista. Moisés da Silva é um deles. Ele relatou que também já teve seu carro quebrado por causa de buraco."Tem muito buraco. Eles tampam aí, mas não está resolvendo nada não. Qualquer coisinha, qualquer chuva, está soltando o asfalto. E os buracos quebram o nosso carro tudo".

Para o caminhoneiro José Nascimento, as operações tapa-buracos que são feitas na Reta do Aeroporto e em outras avenidas do Espírito Santo não resolvem nada.

"(Está) Muito ruim mesmo, muito buraco. Eles jogam uma areia, um material por cima só para enganar. Daqui dois, três dias, tem buraco de novo", reclamou.

A constatação do José pode ter uma outra explicação, além da qualidade do pavimento. Falta em muitas vias urbanas um projeto de drenagem casado com um projeto de pavimentação para ajudar as ruas a suportarem as chuvas. O pavimento acaba não aguentando a água, como explicou a professora de Engenharia Civil da Ufes e doutora em Pavimentação, Jamilla Teixeira.

“O pavimento não é feito para suportar umidade excessiva . Essa água tem que ser escoada por um sistema de drenagem e, se isso não funciona, o pavimento vai ficar molhado por mais tempo do que ele suportaria”, pontuou a pesquisadora da Ufes.

Buraco na Reta do Aeroporto Crédito: Caique Verli

A especialista da Ufes destacou que o serviço de tapa-buracos é necessário, mas é preciso avaliar o material utilizado e analisar se há um projeto de drenagem eficiente.

"Tapa-buraco é necessário. Não é jogar dinheiro fora porque a gente está falando de vidas.Não podemos deixar um buraco que apareceu aberto ali. Precisamos tapar de alguma forma. Só que mesmo um tapa-buracos é um serviço que tem critérios de execução e de materiais que são utilizados. Precisamos ficar esperto e fiscalizar se estão sendo seguidos esses critérios mínimos", analisa.

Procurado, o DNIT, responsável pelo trecho da Reta do Aeroporto citado, não se posicionou até o fechamento desta reportagem.