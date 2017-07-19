Umas dos corredores viários mais importantes da Capital, a Reta da Penha sofre com os engarrafamentos nos horários de pico, principalmente com a interdição na Avenida Leitão da Silva, por conta de obras. Quando ocorre um pique no fornecimento de energia na região, inclusive, é necessário o envio de uma equipe ao local. Para tentar amenizar os problemas gerados, um novo sistema semafórico promete mais sincronia no trânsito e soluções rápidas contra apagões que deixam os sinais em modo piscante, em casos de falta de energia.

Um dos motoristas que sofreu com piques de energia, nesses casos é o técnico em elétrica Rondineli de Souza, de 38 anos. Para ele, um dos piores trechos é o do cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Maruípe. “O cruzamento pega a Avenida Maruípe com a Reta da Penha, e com a Avenida Leitão da Silva fica complicado, porque os motoristas saem da Leitão da Silva e pegam a Avenida Maruípe para retornar para a Reta da Penha. Aí fica insuportável”, relata Rondineli.

Your browser does not support the audio element. Reta da Penha tem novos semáforos contra falta de sincronia e apagões

A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) está mudando a comunicação dos sinais da Capital e na Reta da Penha por meio da chamada "digitalização". Este trabalho, na Reta da Penha, começou nesta semana e termina no dia 30 de julho. A ideia é evitar que os piques de energia, ou qualquer outro problema, interfiram de forma significativa no trânsito, como por exemplo com a falta de sincronização dos sinais.

Hoje muitos semáforos são analógicos, ou seja, quando algum deles dá problema, a equipe de manutenção não tem como saber, a não ser que alguém avise. Segundo o Secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, com a digitalização, todos os semáforos no sistema são monitorados por uma central semafórica, que indica se o equipamento está ou não funcionando perfeitamente. Até o tempo de trânsito liberado pode ser controlado de forma remota.

“Não há mudanças nos equipamentos em si. A mudança é na comunicação entre esses semáforos. Hoje se der algum problema, como um pique de energia, nós não conseguimos resolver esse problema remotamente”, explica.

FALTAVA TECNOLOGIA

O secretário diz que a administração já tinha orçamento para a substituição de sinais analógicos por digitais, porém a Capital não tinha fibras ópticas pela cidade, que interligam, além de semáforos, sistemas de videomonitoramento e internet gratuita. A substituição será realizada nas principais avenidas e a prefeitura espera que os semáforos estejam fora do sistema analógico até março do ano que vem.