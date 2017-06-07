Resultado de balneabilidade em Vila Velha será divulgado em julho

Depois de mais de um ano sem análise de balneabilidade, a Prefeitura de Vila Velha anunciou a data em que os banhistas vão saber se há algum ponto da orla do município impróprio para banho. No dia 07 de julho será divulgado o resultado dos testes que começaram a ser feitos na última segunda-feira (05). As análises serão feitas semanalmente e os resultados divulgados no site da prefeitura e nas praias por meio de placas que indicam os locais próprios ou impróprios para banho.

A última análise de balneabilidade no município foi realizada em abril de 2016. De acordo com o coordenador de Recursos Naturais da Subsecretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, Luiz Alberto Ricart, a demora ocorreu porque no ano passado o município tentou firmar parceria com uma universidade particular, mas não foi à frente. Depois, houve um processo licitatório para contratar o laboratório, que demorou alguns meses.

A falta de análise nas praias e lagoas de Vila Velha não afasta os banhistas do município. A diarista Marta do Carmo conta que não se preocupa com a balneabilidade nas praias da cidade, pois, nunca teve problemas de pele ou saúde por frequentar o balneário. “Eu me sinto muito bem aqui, nunca tive alergia ou outro problema”, disse.

A estudante Letícia Coimbra diz que entre todas as praias da Grande Vitória, as de Vila Velha são as mais limpas. Ela acredita que mesmo sem a análise de balneabilidade, as praias do município devem estar próprias para banho. “Por agora acho que não tem nada, sempre venho aqui e nunca tive problema”, afirmou.

A também estudante Larissa Cavalcante, 18 anos, conta que a Praia da Costa é a preferida da família. Ela diz que desde criança frequenta o local. “Sempre que venho a água está limpinha. Venho aqui desde que nasci e a praia sempre está tranquila”, disse.