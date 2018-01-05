Restaurantes vão contratar 1,6 mil trabalhadores até o carnaval

Bares da Rua da Lama Crédito: Ricardo Medeiros

Os hotéis, bares e restaurantes capixabas, principalmente no litoral do Estado, estão comemorando o aumento do número de clientes durante o verão. Com isso, também cresce a necessidade de contratações. Somente no setor de bares e restaurantes, há a expectativa de abertura de até 1,6 mil vagas temporárias até o carnaval. Desde o início do verão, aproximadamente 16 mil pessoas já foram contratadas.

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De acordo com o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Espírito Santo (Sindbares) Rodrigo Miguel Vervloet, os estabelecimentos tiveram um aumento de faturamento de cerca de 30% em relação ao ano passado. Ele atribui a melhora do cenário a um maior otimismo dos clientes.

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“Eu acho que há uma retomada da confiança da população. Há sinais, ainda que tímidos, de uma melhora na Economia, as pessoas estão acreditando que as coisas vão melhorar. Na minha opinião, isso tem se refletido no comércio em geral e especificamente no nosso setor.”

A rede hoteleira também está satisfeita com um verão melhor que o do ano passado. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH), Gustavo Aride Guimarães, foram realizadas aproximadamente 700 contratações temporárias para atender à demanda da estação mais quente do ano. No entanto, de acordo com Gustavo, não há expectativa de que haja um aumento expressivo na oferta de vagas de trabalho até o fim do verão. O que deve ocorrer, segundo ele, são algumas contratações pontuais.

Apesar de ter havido um crescimento de cerca de 30% no faturamento em relação ao último ano, o presidente da ABIH afirmou que isso não representou um lucro significativo para os hotéis capixabas já que esses estabelecimentos estão trabalhando com tarifas defasadas enquanto enfrentaram aumento nos custos de operação do negócio. “A hotelaria de todo o Espírito Santo está trabalhando com tarifas acima de dois anos de defasagem, sem correção até mesmo da inflação.“