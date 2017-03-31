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Restaurante universitário da Ufes altera cardápio por falta de verba

Mudança é a partir desta segunda-feira nos campi da universidade federal

Publicado em 31 de Março de 2017 às 16:33

Publicado em 

31 mar 2017 às 16:33
A partir da próxima segunda-feira, dia 3, os restaurantes universitários da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terão o cardápio alterado, com redução das opções de refeição ofertadas aos usuários.
A medida é necessária em função da redução do repasse das verbas federais para a Universidade. Outras ações estão sendo analisadas pela Administração Central. A mudança reduz de duas para uma opção de carne. As opções de salada também passarão de quatro para duas. E a sobremesa será retirada do cardápio.
Outra mudança será o fim do serviço de guarda-volumes. 
A nutricionista do RU, Carmen Cunha, afirma que não haverá prejuízo no valor nutricional da alimentação ofertada: “As mudanças primam pela manutenção do atendimento com qualidade e compromisso com a segurança alimentar e o equilíbrio nutricional adequado das refeições”.
Com informações da Ufes

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