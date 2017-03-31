Restaurante universitário da Ufes altera cardápio por falta de verba

A partir da próxima segunda-feira, dia 3, os restaurantes universitários da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) terão o cardápio alterado, com redução das opções de refeição ofertadas aos usuários.

A medida é necessária em função da redução do repasse das verbas federais para a Universidade. Outras ações estão sendo analisadas pela Administração Central. A mudança reduz de duas para uma opção de carne. As opções de salada também passarão de quatro para duas. E a sobremesa será retirada do cardápio.

Outra mudança será o fim do serviço de guarda-volumes.

A nutricionista do RU, Carmen Cunha, afirma que não haverá prejuízo no valor nutricional da alimentação ofertada: “As mudanças primam pela manutenção do atendimento com qualidade e compromisso com a segurança alimentar e o equilíbrio nutricional adequado das refeições”.