Restaurante produz em Vitória maior torta capixaba do mundo

500 ovos, 100 quilos de bacalhau, 200 quilos de palmito, 40 quilos de cebola, 50 quilos de siri, além de ostra, camarão, sururu, azeitona e muito cheiro verde. Estes foram os ingredientes usados para a produção da maior torta capixaba do mundo. A iguaria, genuinamente capixaba, é o principal prato da Sexta-feira Santa no Espírito Santo. Com cinco metros de comprimento e pesando meia tonelada, a torta começou a ser preparada ainda na madrugada desta sexta (03).A maior torta capixaba do mundo foi preparada e vendida em um restaurante de Vitória. Produzida pela cozinheira Leia de Jesus Faria, que tem mais de 30 anos de experiência em restaurantes de frutos do mar, ela conta que há anos prepara a tradicional torta capixaba, entretanto, nunca imaginou que seria responsável por produzir uma torta de meia tonelada. “Deste tamanho nunca imaginei. Esta foi a primeira vez", contou à Rádio CBN.

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Além da cozinheira, 30 funcionários do restaurante trabalharam no preparo da torta gigante. Ela foi assada na presença dos clientes, em um forno-esteira especial.

O administrador Rogério Cola fez questão de acompanhar o processo de finalização da torta. Admirado, ele conta que nunca imaginou que veria uma torta daquele tamanho. “Desse tamanho eu nunca vi, para mim é uma novidade. Acho que é uma experiência nova, da modernidade. A tecnologia já está se adaptando a torta capixaba”, afirmou. Depois de pronta, a torta foi vendida em pedaços de aproximadamente um quilo, por R$ 89,00. A contadora Flávia Campos fez questão de comprar um pedaço. “Torta capixaba é gostosa de qualquer jeito, então, tenho certeza que essa deve estar maravilhosa”, disse.O proprietário do restaurante onde a torta capixaba foi preparada, Gugu Barbariole, afirmou que como a quantidade de ingredientes era muito grande, foi necessário comprar panelas que coubessem os materiais utilizados no preparo. A forma de cinco metros e o forno também foram adquiridos recentemente para assar a torta.