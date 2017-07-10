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COMIDA MAIS CARA

Restaurante na Assembleia será reaberto após 14 meses

A reabertura acontece nesta quinta-feira (13). Restaurante estava fechado desde 17 de maio de 2016. O preço do quilo da comida será R$ 12 mais caro

Publicado em 10 de Julho de 2017 às 20:32

Publicado em 

10 jul 2017 às 20:32
Depois de mais de um ano sem funcionar, o restaurante da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) vai abrir as portas novamente na próxima quinta-feira (13). O contrato terá vigência de um ano. O preço da refeição será de R$ 26,90 por quilo. Quando o restaurante foi fechado, em maio de 2016, servidores e visitantes foram pegos de surpresa. Naquela época, o preço da comida era mais acessível: cada quilo custava R$ 14,90.
Restaurante na Assembleia será reaberto após 14 meses
A empresa que venceu a licitação vai pagar R$ 5.045,75 por mês para explorar o local. Em contrapartida, terá que oferecer serviços de restaurante e lanchonete para os frequentadores. O contrato tem validade até maio de 2018.
O restaurante havia sido reinaugurado em 2014 e era aguardado pelos servidores desde que fechou, em 2011, quando uma auditoria em contratos encerrou o serviço. Em 2013, o espaço, no segundo andar do prédio, foi ocupado e destruído por manifestantes.
O presidente da Mesa Diretora da Assembleia, Erick Musso (PMDB), considera que a volta do restaurante vai trazer benefícios também para o entorno da sede do Legislativo. “É um equipamento importante não só para a Assembleia, como para o ambiente. Nós temos aqui do lado o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça. Temos um grande fluxo de pessoas. Estamos falando de 2 a 3 mil pessoas que circulam dentro da Assembleia diariamente”, disse.
A empresa que vai gerir o restaurante será a Serra Alimentação Ltda que, curiosamente, ficou em quinto lugar no pregão eletrônico que definiu a concessão do espaço. As três primeiras colocadas acabaram desclassificadas do certame. Já a quarta colocada acabou desistindo do contrato.

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