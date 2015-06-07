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Resta menos de um mês para exigência de extintores ABC nos veículos

Produto continua em falta em alguns postos de vendas da Grande Vitória. Nos locais onde há o extintor o preço quase dobrou em seis meses

Publicado em 07 de Junho de 2015 às 16:18

Publicado em 

07 jun 2015 às 16:18
A partir do dia 1º de julho todos os automóveis do país devem portar o extintor de incêndio do tipo ABC. Entretanto, a menos de um mês para a vigência da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o produto continua em falta em alguns postos de vendas da Grande Vitória. Nos locais onde há o extintor para vender o preço quase dobrou. Postos de combustível que vendiam o extintor tipo ABC por cerca de R$ 80 no início deste ano, estão oferecendo o produto por até R$ 142.A partir do próximo mês, o motorista que for pego dirigindo sem o equipamento será multado em R$127,69. A resolução que torna o uso obrigatório do extintor tipo ABC entrou em vigor no primeiro dia deste ano, porém, como não havia o produto no mercado, o Ministério das Cidades decidiu prorrogar a aplicação da multa por 90 dias, até abril. Como a mercadoria permanecia em falta, mais uma vez houve a prorrogação para mais 90 dias.
Resta menos de um mês para exigência de extintores ABC nos veículos
O aposentado Genóbio Queiroz já tinha o extintor do tipo ABC no veículo, mas estava vencido. Ele contou que durante algum tempo procurou no mercado mas não encontrou. Quando o filho dele conseguiu comprar, o preço já tinha aumentado. Mesmo assim, ele acha que fez um bom negócio, pois acredita que o produto vai ficar ainda mais caro.
“Antes estava entre R$ 70 e R$ 80. Mas disseram que, por ter acabado, os próximos iriam chegar com um preço mais alto. Meu filho encontrou um local que estava vendendo a R$ 120 e me deu um de presente”, contou à Rádio CBN Vitória.
O autônomo Daniel de Souza aproveitou uma viagem que fez a Belo Horizonte para comprar lá o extintor, já que não encontrava o produto na Grande Vitória. Daniel pagou R$ 120 pelo extintor, o que na opinião dele, é um valor muito alto. “Acho caro por um equipamento que sempre foi barato. Além disso a tecnologia dele não é tão avançada. As vezes ele não dá conta de apagar o fogo, como já foi comprovado”, disse.
Foto: Patrícia Scalzer - Foto: Patrícia Scalzer"/>
Preço
Em um posto de combustível localizado na Avenida Beira Mar, em Vitória, havia apenas alguns extintores do modelo palito, o mais comprido. Já o modelo menor e arredondado, que é compatível com a maioria dos automóveis, está em falta há semanas, de acordo com o chefe de pista do posto, Raimundo dos Santos. “Ultimamente só temos alguns do extintor mais fino, mas o modelo mais procurado ainda estamos em falta e não há previsão de quando vamos ter”, disse.O funcionário do posto de combustível explica que a cada nova remessa do produto ele fica mais caro para o consumidor. “Vendíamos a R$ 100. Depois, na segunda e terceira remessa vendemos a R$ 110 e agora estamos vendendo a R$120”, afirmou.Os veículos fabricados depois de 2009 já são equipados com o extintor de incêndio do tipo ABC, porém, é preciso checar se ele está dentro do prazo de validade.

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