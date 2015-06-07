A partir do dia 1º de julho todos os automóveis do país devem portar o extintor de incêndio do tipo ABC. Entretanto, a menos de um mês para a vigência da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o produto continua em falta em alguns postos de vendas da Grande Vitória. Nos locais onde há o extintor para vender o preço quase dobrou. Postos de combustível que vendiam o extintor tipo ABC por cerca de R$ 80 no início deste ano, estão oferecendo o produto por até R$ 142.A partir do próximo mês, o motorista que for pego dirigindo sem o equipamento será multado em R$127,69. A resolução que torna o uso obrigatório do extintor tipo ABC entrou em vigor no primeiro dia deste ano, porém, como não havia o produto no mercado, o Ministério das Cidades decidiu prorrogar a aplicação da multa por 90 dias, até abril. Como a mercadoria permanecia em falta, mais uma vez houve a prorrogação para mais 90 dias.

Your browser does not support the audio element. Resta menos de um mês para exigência de extintores ABC nos veículos

O aposentado Genóbio Queiroz já tinha o extintor do tipo ABC no veículo, mas estava vencido. Ele contou que durante algum tempo procurou no mercado mas não encontrou. Quando o filho dele conseguiu comprar, o preço já tinha aumentado. Mesmo assim, ele acha que fez um bom negócio, pois acredita que o produto vai ficar ainda mais caro.

“Antes estava entre R$ 70 e R$ 80. Mas disseram que, por ter acabado, os próximos iriam chegar com um preço mais alto. Meu filho encontrou um local que estava vendendo a R$ 120 e me deu um de presente”, contou à Rádio CBN Vitória.

O autônomo Daniel de Souza aproveitou uma viagem que fez a Belo Horizonte para comprar lá o extintor, já que não encontrava o produto na Grande Vitória. Daniel pagou R$ 120 pelo extintor, o que na opinião dele, é um valor muito alto. “Acho caro por um equipamento que sempre foi barato. Além disso a tecnologia dele não é tão avançada. As vezes ele não dá conta de apagar o fogo, como já foi comprovado”, disse.

Foto: Patrícia Scalzer - Foto: Patrícia Scalzer"/>

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