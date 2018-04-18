Ressaca provoca destruição na orla da Ponta da Fruta

Ressaca: poste chegou a ser amarrado para não cair Crédito: Caíque Verli

A força das ondas deixa um rastro de destruição na orla da Ponta da Fruta, Vila Velha, desde a última segunda-feira (16), por conta de uma ressaca que atinge o mar no Espírito Santo. O local já sofre há algum tempo com a erosão marinha, mas os moradores estão ainda mais assustados com o avanço das águas.

A Marinha alertou para o risco de ressaca nos últimos dias, avisando que as ondas poderiam ultrapassar os 2,5 metros de altura.

Um dos pontos mais críticos é próximo à Escola Estadual Judith da Silva Goes Coutinho. Lá, a orla ficou destruída. Parte das peixarias e dos bares também foi atingida. Até mesmo um poste de energia elétrica foi amarrado por moradores a um barco parado, pois eles estão com medo dele desabar.

Parte da orla é destruída na Ponta da Fruta Crédito: Caíque Verli

A dona de casa Mônica Carolina da Silva, que também vende comida na praia aos finais de semana, mora na orla, no segundo andar de um prédio, e conta que já chegou a passar a noite inteira acordada com medo das ondas.

"É assustador. Os turistas não vêm mais à praia e os quiosques estão sendo destruídos pela água", descreve Mônica.

O comércio na orla paralisou. Uma peixaria teve o telhado arrancado pela força dos ventos. A entrada dos estabelecimentos foi danificada pela água. Carlos Roberto, que é dono de um bar na orla, não consegue trabalhar desde segunda-feira e está com medo de como vai ser o futuro. "A gente tem que trabalhar. E se algum dia o mar invadir, a gente vai ter que sair, mas a gente tem que ficar aqui porque dependemos do bar", desabafa.

Alberto Martins, pescador, não consegue trabalhar na Ponta da Fruta Crédito: Caíque Verli

É assim que está também o Alberto Martins, que é pescador da região há mais 40 anos. Ele também não está conseguindo entrar com o barco no mar e sem saber o que fazer para pagar as contas e colocar a comida na mesa da família.

"Os meus filhos já são criados, mas tenho netos que ajudo a cuidar. A minha sobrevivência é a pesca, não está dando mais", exclama Alberto.