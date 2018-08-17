Assembleia legislativa. Rodrigo Coelho Crédito: Patricia Scalzer

Candidatos e simpatizantes já podem fazer propaganda eleitoral para as Eleições deste ano. Porém, essa prática não pode ser feita em repartições públicas. Na Assembleia Legislativa (Ales), os servidores participaram de palestras nos últimos meses e uma resolução foi criada para definir o que pode ou não ser feito no período eleitoral.

O servidor ou deputado estadual não podem, por exemplo, fazer campanha no horário de serviço, utilizar materiais ou objetos de trabalho para promover um candidato ou fazer campanha nas transmissões da TV Assembleia.

Your browser does not support the audio element. Resolução cria regras de campanha eleitoral na Assembleia Legislativa

Este ano, apenas o deputado Gildevan Fernandes (PTB) não está na disputa. Dos 30 deputados, 25 são candidatos a reeleição e quatro vão tentar uma cadeira na Câmara Federal (Amaro Neto, Da Vitória, Gilsinho Lopes e Sandro Locutor).

O procurador-geral da Ales, Rafael Teixeira de Freitas, explica que o Ato Normativo 669 tem o objetivo de verificar a atuação dos servidores e parlamentares para garantir que não haja abuso do direito econômico e administrativo.

Ao constatar alguma irregularidade, o caso será analisado pela Procuradoria Geral, explicou Freitas. “Dependendo do resultado da sindicância, abre-se um processo administrativo disciplinar que pode gerar desde uma suspensão até a exoneração do servidor que tenha cometido esse ilícito”, contou.

No caso de irregularidades praticadas por deputados que disputam as eleições, além das punições administrativas, o caso será encaminhado para autoridades eleitorais.

“Se for constatado alguma infração eleitoral, como uma propaganda dentro da Casa ou utilização de ferramentas da Ales para servir de vantagem no pleito, a primeira medida que a Assembleia vai tomar é cessar imediatamente isso. A segunda é comunicar aos órgãos competentes, ou seja, TRE ou Ministério Público Eleitoral”.