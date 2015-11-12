Um programa de inclusão social que atende pessoas com deficiência tem enfrentado a resistência de moradores da Mata da Praia e Morada de Camburi, ambos bairros de Vitória. A principal queixa da Associação de Moradores é que as chamadas "Residências Inclusivas", parceria entre Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) e a ONG Projeto Paz Espírito Santo, foram instaladas na região sem consulta prévia da população.

Entre os "transtornos" que o projeto causa aos moradores locais apontados pela Associação de Moradores estão "gritos durante à noite", vans que impedem que carros sejam retirados das garagens das casas vizinhas e exposição de material hospitalar nas calçadas. Além disso, o PDU só permitiria a implementação de residências familiares no bairro e a implementação de unidades como essa desvaloriza os imóveis, como relata o vice-presidente da entidade João Felício Scárdua.

Your browser does not support the audio element. Residências Inclusivas provocam polêmica na Mata da Praia, em Vitória

"Segundo a legislação, deveria ter negociado isso com a comunidade, para que ela aceitasse e houvesse a inserção dessas pessoas. Essa é a beleza do programa. Mas, estão fazendo a coisa de forma truculenta, ditatorial. Não procuraram a associação e os moradores do entorno dessas unidades, estão reclamando muito desses problemas", relatou.

Separação

As "Residências Inclusivas" estão previstas na resolução 06 de 13 de março de 2013, da Lei 6020/03, de Assistência Social, sancionada pelo Governo Federal. Ela tem como objetivo eliminar os grandes abrigos que mantinham as pessoas recolhidas à distância da sociedade. No caso de Vitória, os moradores dessas residências se encontravam anteriormente na Unidade de Atendimento ao Deficiente Mental (Unaed) que o Estado matinha acoplado ao sistema do Iases, como diz a presidente da ONG Projeto Paz Espírito Santo, Dalva Souza.

"São pessoas que não cometeram nenhum crime. Elas nasceram portadoras de limites extremos, deficiências leves e graves, e não tem condição de viver autonomamente. Elas precisam de cuidados e não tiveram família para isso. Ou a família abandonou, ou a família maltratava e foi preciso destituir o pátrio poder. Então, essas pessoas estavam recolhidas em um sistema que era como um presídio. Entende-se que uma melhor maneira é colocá-las em uma residência, elas são moradores da residência e devem usar os aparelhos do bairro onde vivem e interagir normalmente com a comunidade", explicou.

A Lei prevê que essas casas possuam pelo menos seis quartos e sejam amplas. Também há limite de aluguel, que deve respeitar um orçamento planejado pelo Estado. Esses foram os motivos que levaram ao bairro Mata da Praia ser escolhido para a implementação de duas unidades dessas Residências Inclusivas, uma feminina e outra masculina, cada uma abrigando 10 pessoas.

Diálogo

Além dessas, outras duas estão localizadas no bairro de Jardim Camburi, mas segundo Dalva somente os moradores da Mata da Praia estão resistentes. Embora a Associação de Moradores alegue que não tenha sido procurada pela ONG ou o Estado, Dalva afirmou que cartas foram entregues aos moradores explicando a Lei e que, apesar das tentativas, não conseguiu estabelecer diálogos com a entidade. Segundo Scárdua, vizinhos das Residências Inclusivas já acionaram advogados para resolver a questão na Justiça, mas a Associação tenta um diálogo para resolver a situação.

Resposta

A Prefeitura de Vitória informou, em nota, que, em setembro deste ano, recebeu denúncias sobre as Residência Inclusivas na Mata da Praia. Diante disso, solicitou um relatório da equipe psicossocial da Secretaria de Assistência Social e Vigilância Sanitária, que visitaram o local. O documento atesta que não foram identificados maus-tratos e problemas sanitários. O Conselho Municipal de Assistência Social (COASV) está em fase de avaliação para inscrição do serviço no Conselho.