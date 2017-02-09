Reservas em hotéis para carnaval e feira internacional são canceladas em Vitória

O carnaval e o turismo de negócios já começam a contar prejuízos no Espírito Santo. O caos na Segurança Pública está assustando os turistas. Somente nesta semana houve queda, em média, de 50% nas reservas em hotéis. As informações são de gerentes de redes de hotéis na Grande Vitória, procurados pela Rádio CBN.

De acordo com gerentes de três grandes hotéis na capital capixaba, muitas reservas feitas para o carnaval foram canceladas. Esses gerentes não tiveram autorização para serem identificados na reportagem. Outro alvo de cancelamentos é um dos eventos empresariais mais importantes do Estado. Trata-se da Vitória Stone Fair. A feira internacional está marcada para começar na próxima terça-feira (14). A feira de negócios, que será no município de Serra, na Grande Vitória, recebe um grande número de empreendedores estrangeiros.

Um comunicado diz que os organizadores estão atentos ao que pode ocorrer nos próximos dias. A intenção deles é de realizar o evento dentro da normalidade – como descreve uma nota da Vitória Stone Fair.

Os hotéis também têm problemas com fornecedores de alimentos, como bebidas e congelados, que não conseguem fazer entregas para algumas unidades da rede hoteleira. O presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagens do Estado do Espírito Santo (Sindhoteis), Pedro Paulo Perim, foi procurado para avaliar a situação, mas não foi localizado.

Funcionários dormem nos hotéis

Os gerentes dos hotéis procurados pela CBN também relataram dificuldades com relação ao transporte de funcionários para o trabalho. Algumas redes hoteleiras estão bancando transporte particular para os empregados, devido a falta de ônibus pelas ruas. Enquanto isso, outros hotéis reservam quartos para que os funcionários possam dormir nos próprios locais.

Comunicado da Vitória Stone Fair