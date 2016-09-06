Onze de maio do ano 2000. Em solenidade realizada no Palácio Anchieta, o Governo do Estado do Espírito Santo recebe das mãos do representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura do Brasil, a Unesco, Jorge Werthein, o certificado que confere à Reserva Biológica de Sooretama e à Reserva Florestal de Linhares o título de Patrimônio Ambiental e Cultural da Humanidade. Localizadas no norte do Estado, juntas, as duas áreas de preservação somam cerca de 46 hectares de Mata Atlântica.
CBN 20 Anos - Carolina Saitt - Reservas do Estado recebem título de Patrimônio Ambiental e Cultural da Humanidade.mp3
A reserva Biológica de Sooretama foi criada por um decreto em 1982, época em que deixou de pertencer ao Estado e passou a ser gerenciada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama. O local possui a maior área contínua de Mata Atlântica do Estado.
Já a Reserva Florestal de Linhares, também conhecida como Reserva Natural da Vale, é um dos 14 centros de alta diversidade e endemismo do Brasil, além de ser uma das áreas de conservação mais bem protegida da América do Sul.