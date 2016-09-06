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CBN VITÓRIA 20 ANOS

Reservas do Estado recebem título de Patrimônio Ambiental e Cultural da Humanidade

Localizadas no norte do Estado, juntas, as duas áreas de preservação somam cerca de 46 hectares de Mata Atlântica

Publicado em 06 de Setembro de 2016 às 09:51

Publicado em 

06 set 2016 às 09:51
Onze de maio do ano 2000. Em solenidade realizada no Palácio Anchieta, o Governo do Estado do Espírito Santo recebe das mãos do representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura do Brasil, a Unesco, Jorge Werthein, o certificado que confere à Reserva Biológica de Sooretama e à Reserva Florestal de Linhares o título de Patrimônio Ambiental e Cultural da Humanidade. Localizadas no norte do Estado, juntas, as duas áreas de preservação somam cerca de 46 hectares de Mata Atlântica.
CBN 20 Anos - Carolina Saitt - Reservas do Estado recebem título de Patrimônio Ambiental e Cultural da Humanidade.mp3
A reserva Biológica de Sooretama foi criada por um decreto em 1982, época em que deixou de pertencer ao Estado e passou a ser gerenciada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama. O local possui a maior área contínua de Mata Atlântica do Estado.
Já a Reserva Florestal de Linhares, também conhecida como Reserva Natural da Vale, é um dos 14 centros de alta diversidade e endemismo do Brasil, além de ser uma das áreas de conservação mais bem protegida da América do Sul.

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