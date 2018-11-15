República ampliou o que chamamos de cidadania, avalia historiador

No dia 15 de novembro de 1889, militares depuseram a monarquia brasileira e fundaram a República que, nesta quinta-feira, completa 129 anos. A reportagem da CBN Vitória conversou com um historiador para explicar aspectos e consequências desse evento e foi às ruas perguntar o que a população espera para os próximos anos. O historiador Bruno Nascimento, que é especialista em estudos relacionados à Primeira República, que vai do período de 1889 a 1930, explicou um pouco consequências da fundação republicana no Brasil.

Your browser does not support the audio element. República o que chamamos de cidadania, avalia historiador

“O efeito, de fato, foi a ampliação do que nós chamamos hoje de cidadania. Se pensarmos que somente 1% da população tinha direito ao voto no Brasil Império, hoje somos mais de 140 milhões de eleitores”, disse.

Apesar de ser uma das datas mais importantes do calendário nacional, ainda existe desconhecimento sobre o que representa a Proclamação da República, segundo Bruno Nascimento. Ele comenta que isso traz prejuízos para toda a sociedade.

Bruno Nascimento, historiador Crédito: Rafael Monteiro de Barros

“Há, sim, um certo problema em relação ao calendário. Isso causa um problema na compreensão da própria história do país e do papel que o cidadão desempenha levando em conta o conhecimento do que ele é enquanto brasileiro”, afirmou.

Se olhar para o passado é importante, também é essencial ter perspectivas do futuro. O engenheiro Miguel Rolim olha com otimismo para a situação do país e pensa que se problemas como a corrupção forem resolvidos, o Brasil deve para evoluir. “Com certeza, o Brasil tem tudo para deslanchar e ser uma das grandes potências. Temos riquezas naturais, povo trabalhador, o clima é excelente, não temos terremotos, tufões. Então, temos tudo”, opinou.

De acordo com Bruno Nascimento, há duas leituras históricas que prevalecem a respeito do que aconteceu naquele dia 15 de novembro 1889. Uma delas dá conta de que houve um golpe de Estado dos militares, fundadores da República, contra a monarquia que implantava algumas ações consideradas progressistas, como a libertação do escravos.