Reprovação em testes de autoescolas chega a 60%, estima Detran

Começou nesta segunda-feira a Semana Nacional do Trânsito. E um dado no Espírito Santo preocupa: algo entre 50% e 60% dos alunos de autoescolas reprovam em aulas práticas. A estimativa é do Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-ES). Entre os motivos apontados estão problemas na formação de novos condutores, alvo de discussão no Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A resolução do Contran que trata da formação de condutores é a 168, de 2004. A insuficiência de carga horária, que contribuiria para a má formação dos condutores, é colocada com um dos problemas. Segundo o diretor de habilitação e veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza, é necessário fazer uma revisão para melhorar a capacitação dos condutores, reduzindo a reprovação.

“É importante que esse novos condutores se comportem no trânsito. Muitos não estão preparados, por falta de experiência e porque não tiveram aulas suficientes. Queremos que os novos condutores sejam bons na vida prática”, ressalta.

No Espírito Santo só de janeiro a julho deste ano foram 24.452 novas habilitações - A, B e AB. No ano passado no mesmo período foram 26.217 novas carteiras. Segundo o departamento, 40% dos acidentes envolvem pessoas que têm entre 18 e 35 anos, o que para o diretor do Detran-ES pode indicar falta de preparação dos motoristas mais jovens.

Um dos integrantes do comitê que discute as mudanças na resolução do Contran é o vice-presidente do Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros de Formação de Condutores de São Paulo, Magnelson Carlos de Souza, também especialista em trânsito. Outro problema apontado por ele é a formação de motociclistas.

“Eu acredito que o ponto mais gritante nesse aspecto é a formação de motociclistas. Hoje ela é feita em local fechado e você prepara esse candidato para passar nos exames, na maioria das autoescolas. Não há uma preparação para ir para via pública. O que se procura é corrigir isso”, explica.