Representante dos guardas de trânsito pede afastamento de deputado da presidência na CPI dos Guinchos

O clima esquentou em mais uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Guinchos, na Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (8). O presidente do Sindicato dos Guardas e Agentes de Trânsito do Espírito Santo (Sigmates), Eduardo Amorim, pediu o afastamento do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) da função de presidente da comissão por considerar que ele incitou violência contra os guardas. O deputado saiu da sessão no momento em que Eduardo depôs, mas segue como presidente da comissão.Segundo o representante dos guardas, a classe não concorda com a condução dos trabalhos feita por Enivaldo. “Nós pedimos o afastamento porque ele incitou a violência dizendo que se ele fosse prefeito de Vitória ele pararia a ação da guarda, 'nem que fosse à tapa'. Acho que isso não é postura de um presidente de uma CPI tão importante”, disse à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Representantes dos guardas de trânsito pede afastamento de deputado da presidência na CPI dos Guinchos

Já o presidente da CPI justifica ter utilizado uma “força da expressão” o que disse na última sessão passada. O deputado explica que saiu da sessão no momento em que o representante dos guardas de trânsito depôs para evitar questionamentos sobre a validade do depoimento.

“Ele pediu meu afastamento e eu saí para evitar constrangimentos, sigo como presidente até o julgamento na corregedoria. Ele disse que eu teria titulado os guardas como 'mafiosos' pela CPI falar em Máfia dos Guinchos, mas não vejo assim. As pessoas têm comentado isso. É lógico que tem bons guardas em Vitória, mas tem uma turma ali que realmente não presta”, afirmou.

Na sessão desta segunda-feira, além do presidente do sindicato, também foram ouvidos os agentes de Trânsito de Vitória, Wilmes Pereira Junior e Hudson Henrique Silva, os 4º e 5º guardas que mais multaram e removeram veículos na capital nos últimos cinco anos. Na semana passada, outros três guardas haviam sido ouvidos.

Os dois depoentes desta segunda negaram participação na suposta Máfia dos Guinchos e alegaram que o número elevado de notificações aconteceu porque eles fazem parte das chamadas equipes volantes, que são responsáveis pelos blocos de autuações. Os guardas negaram buscar vantagem financeira com os guinchamentos, mas afirmaram saber quem é o dono do pátio que recebe os veículos apreendidos.

A relatora da CPI, deputada Janete de Sá (PMN) disse que membros da comissão estão sofrendo ameaças. “Os membros da sessão estão sofrendo ameaças porque essas investigações têm irritado algumas pessoas que não estão procedendo da maneira correta”, informou.

O presidente do Sigmates, Eduardo Amorim, negou que as ameaças sejam feitas por membros do sindicato e chegou a afirmar que não acredita que elas tenham acontecido. Ele também frisou que, após portaria da administração municipal de Vitória, os carros não têm sido mais guinchados no rotativo da capital.