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Desastre ambiental

Reportagem Especial: A morte do Watu

Mais de um ano depois, rejeitos da Samarco ainda prejudicam 126 famílias indígenas

Publicado em 13 de Maio de 2017 às 15:48

Publicado em 

13 mai 2017 às 15:48
Prejudicados pelos efeitos da lama de rejeitos de minério da Samarco, que provocou o maior desastre ambiental da história do país no Rio Doce, após o rompimento de uma barragem da mineradora, os índios da tribo Krenak não têm onde caçar e pescar por causa da poluição.
Na cultura dos Krenak, o Rio Doce é denominado como Rio Watu. Esse povo tem uma história de luta e resistência, da colonização à ditadura militar. Hoje, aldeia batalha pela demarcação do território do parque estadual Sete Salões, no Norte de Minas Gerais, onde fica uma parte da terra sagrada dos Krenak, rica em nascentes. O material foi produzido pelos jornalistas da Redação Multimídia da Rede Gazeta Luísa Torre e Patrik Camporez, por meio da Agência Pública, em especial para a Rádio CBN.
As famílias indígenas que antes podiam caçar, pescar, beber água do rio e irrigar as plantações agora precisam buscar por compras no supermercado, além, de conviver com a presença de caminhões-pipa circulando na região.
Parte1
Reportagem Especial - parte 1 - A Morte de Watu - 08.26s - 13.05.17
Parte 2
Reportagem Especial - parte 2 - A Morte de Watu - 08.07s - 13.05.17
Parte 3
Reportagem Especial - parte 3 - A Morte de Watu - 06.23s - 13.05.17

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