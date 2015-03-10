Repasse aos municípios caiu 3,1% no primeiro bimestre deste ano

Os municípios capixabas precisam equilibrar as despesas para conseguir cumprir na íntegra a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2015. A crise econômica atual e consequentemente a queda no consumo afetam diretamente a arrecadação das 78 cidades do Estado. Se comparado com o mesmo período de 2015, o repasse estadual para os municípios teve queda real de 3,1% no primeiro bimestre deste ano.Nos primeiros dois meses do ano passado os municípios capixabas receberam R$ 445 milhões de repasse do governo do Estado. Já no mesmo período de 2015, o repasse caiu para R$ 431 milhões. A queda não acontece só no âmbito municipal, o Estado também perdeu receita este ano. Em janeiro e fevereiro deste ano, a receita total de caixa do tesouro do Estado foi de R$ 1.796.278,00, no mesmo período do ano passado o valor foi maior, R$ 1.985.060,00.De acordo com a secretária estadual da Fazenda, Ana Paula Vescovi, essa queda se deve a redução das atividades econômicas e isso reflete nas bases que geram arrecadação. Ela contou que o cenário para os próximos meses deve se manter estável, por isso, é preciso cautela.