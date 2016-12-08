A Licença Ambiental de Operação para que a Vale possa manter as atividades de todo o complexo industrial na Ponta de Tubarão, em Vitória, contemplando desde a Usina I até a Usina VII, está com a análise de renovação pendente há dez anos. A responsabilidade pela emissão da licença é do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), que ainda não tem perspectiva para analisar o pedido da empresa.

A legislação permite que a validade da licença seja prorrogada automaticamente caso a empresa faça o pedido de renovação em até 120 dias antes do vencimento da licença. Desde 2006, a empresa opera nessas condições, enquanto o Iema não analisa o pedido da mineradora.

Your browser does not support the audio element. Renovação de licença ambiental da Vale está sem análise há uma década

O secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, informa que não há um prazo para que essa análise seja feita. O secretário diz, ainda, que o Iema faz fiscalizações no complexo industrial da Vale e que o fato de a empresa funcionar com a licença que foi renovada automaticamente não é um problema para o meio ambiente.

“Não traz um prejuízo para o meio ambiente. É uma questão administrativa e burocrática que tem que ser resolvida. Nós estamos elaborando um plano para colocar essas licenças em dia”, disse.

A ArcelorMittal também opera a partir da prorrogação automática da validade de sua Licença Ambiental de Operação, que teve vencimento em 2012. Portanto, o pedido de renovação de licença feito pela empresa está sob análise do Iema há quatro anos. Antes da prorrogação automática, as licenças da Vale, vencida em 2006, e da Arcelor, vencida em 2012, tinham validade de quatro anos.

O presidente da ONG Juntos SOS Ambiental Eraylton Moreschi critica a demora para análise do Iema, citando o caso da Vale, que há dez anos fez o pedido de renovação. “Os prazos de licença de operação são, no mínimo, de quatros anos e, no máximo, de seis anos. Nós temos, só para análise do Iema, duas vezes e meia o prazo mínimo em relação à Vale: dez anos. Esse é um prazo que está fora da razoabilidade”, afirmou.

As informações relativas aos vencimentos das licenças e pedidos de prorrogação constam em um ofício encaminhado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente em resposta a um requerimento feito pelo deputado estadual Gilsinho Lopes (PR).

Por meio de nota, a ArcelorMittal informou que solicitou a renovação de sua licença de operação com antecedência superior a 120 dias de seu vencimento. Nesse período em que o processo encontra-se em análise, todas as condicionantes da LO 282/2008 continuam válidas e sendo atendidas, com especial atenção ao monitoramento ambiental, que vem sendo periodicamente reportado ao órgão de controle.