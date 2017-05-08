Ilustração Crédito: Thinkstock

Considerando os custos de itens como alimentação, habitação, saúde e educação, o rendimento mínimo ideal para uma família da Grande Vitória, composta por dois adultos e duas crianças, seria de R$ 3.207,52. O valor é a conclusão de uma pesquisa realizada por estudantes do curso de Administração da Faculdade Doctum, de Vitória. O levantamento considerou preços do último mês de abril.

O rendimento mínimo ideal é 3,4 vezes maior que o salário mínimo vigente, que é de R$ 937,00. Isso significa que se os dois adultos de uma família padrão considerada pela pesquisa receberem um salário mínimo cada um, as despesas estarão comprometidas. Essa, inclusive, é a realidade de 45% das famílias capixabas, que possuem renda inferior ao cálculo estimado pela pesquisa.

Your browser does not support the audio element. Renda mínima ideal para famílias capixabas é de R$ 3,2 mil

Para quem vive nessas condições, o coordenador de Extensão da Faculdade Doctum, professor Paulo Cezar Ribeiro, afirma que o cenário é de privações. “Realmente, é um malabarismo de orçamento. Normalmente, é preciso fazer outros tipos de atividades profissional para complemento de renda”, destacou.

O guardador de carros Geraldo Rodolpho, de 55 anos, é um dos capixabas que vive com pouco dinheiro. Apesar de morar sozinho, ele diz que o que ganha não dá para suprir todas as necessidades. “Tem que cortar alguma coisa. Geralmente, eu corto em roupas, nas minhas compras. O que eu comprava antes, agora eu evito e escolho comprar o que for mais barato”, disse.

De acordo com a pesquisa, os custos para o sustento de uma família com dois adultos e duas crianças foram divididos em dez itens. Alimentação, habitação e transporte seriam os gastos mais impactantes sobre o orçamento doméstico.