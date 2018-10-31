Renato Casagrande, alvaro duboc Crédito: Patricia Scalzer

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta quarta-feira (31), os dois primeiros nomes que irão compor sua equipe de secretariado a partir do próximo ano. Ele começou pela equipe econômica. Álvaro Duboc será secretário do Planejamento e Rogelio Pegoretti comandará a Fazenda. Segundo Casagrande, nas próximas semanas ele divulgará os demais nomes que vão compor o primeiro escalão.

Your browser does not support the audio element. Renato Casagrande anuncia dois secretários de governo

Duboc é o coordenador da equipe de transição do governador eleito e Pegoretti é secretário municipal da Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim. Os dois tiveram participação no primeiro governo de Casagrande (2011-2014).

O governador eleito não descartou a possibilidade de ter mais nomes da gestão passada, mas salientou que a equipe terá caras novas. Ele também não descartou a possibilidade de fundir pastas.

“Não sei se vou diminuir, mas não aumentarei em hipótese alguma nos próximos anos. A equipe está estudando se tem alguma possibilidade de fazer uma junção de secretarias, de órgãos”, contou.

Casagrande também destacou que esse será um governo de ruptura e, por isso, a princípio, não pretende aproveitar ninguém do primeiro escalão do governo de Paulo Hartung (PMDB) na sua gestão.

Jair Bolsonaro

Renato Casagrande se manteve neutro no segundo turno da eleição presidencial entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), apesar de nacionalmente o partido ter declarado apoio a Haddad. Agora, com a vitória de Bolsonaro, o PSB anunciou que será oposição ao governo. Para Casagrande, isso não irá prejudicar sua gestão.

“Acabou a eleição. Me mantive neutro em respeito aos meus eleitores. Minha relação com o governo federal será institucional para que tenhamos presença do governo aqui no Estado, fazendo os investimentos necessários”.

Quem também pode fazer parte da equipe do governo Casagrande no próximo ano é o senador Ricardo Ferraço (PSBD), derrotado nas urnas na busca da reeleição. Casagrande disse que irá conversar com Ferraço assim que o mandato dele no Senado terminar.

QUEM SÃO ELES

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

É delegado federal aposentado e tem 54 anos. Atualmente chefia a equipe de transição do governador eleito Renato Casagrande. É formado em Direito com especialização em Direito Público e tem MBA em gestão empresarial. Já exerceu algumas funções de chefia na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. Foi secretário de Estado de Ações Estratégicas no governo Casagrande (2011-2014) e corregedor da PF de 2015 a 2017.

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim