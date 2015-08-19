Remédios utilizados por pessoas saudáveis para melhorar o desempenho nos estudos ou no trabalho podem causar sérios riscos à saúde. É o que diz o professor e médico psiquiatra especialista em dependência química, Valdir Ribeiro Campos. Segundo ele, tem crescido o número de pacientes, principalmente concurseiros, que buscam nas anfetaminas mais foco e atenção nos estudos. No entanto, a utilização destas drogas podem causar problemas cardíacos e dependência.
O médico explica que remédios como a ritalina, comumente utilizada para transtorno de déficit de atenção, é um dos mais buscados. “Esse remédio é destinado a quem tem o transtorno. Quem não tem a doença busca usar achando que vai ficar mais ligado nas atividades do dia. Só que pode ter sérios problemas”, contou.
Remédios usados para aumentar atenção nos estudos causam riscos à saúde
Outros medicamentos, como o femproporex, também são usados. No entanto, estes remédios precisam de prescrição médica. Com a restrição, muitos acabam comprando pela internet, em sites irregulares.
Mas quem acredita que buscando este tipo de remédio vai conseguir aumentar o desempenho em suas atividades, está enganado, garante o psiquiatra Valdir Campos.
“Na minha prática, nos meus atendimentos e na saúde pública, grupos específicos de estudantes procuram, de fato, atendimento se queixando de dificuldades de aprendizado e de memorização. Mas, avaliando, vemos que não é o caso de buscar o remédio. A doença se manifesta na infância, o adulto não apresenta mais essa patologia, só se for sequela do que teve na infância”, disse.
O estudo mais recente realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) mostra que 13% dos alunos da área de biomédicas, de cursos como Medicina, Farmácia e Enfermagem, admitiram ter usado anfetaminas, como estimulantes e remédios para emagrecer.
A maior incidência do uso, no entanto, segundo o psiquiatra, está entre alunos que querem aprovação em concurso público. A orientação para se ter um bom desempenho e atenção em sala de aula e no trabalho, diz ele, é ter boas noites de sono e uma vida saudável. Os remédios só podem ser tomados por quem possui doenças que demandam a medicação.