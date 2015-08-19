Remédios utilizados por pessoas saudáveis para melhorar o desempenho nos estudos ou no trabalho podem causar sérios riscos à saúde. É o que diz o professor e médico psiquiatra especialista em dependência química, Valdir Ribeiro Campos. Segundo ele, tem crescido o número de pacientes, principalmente concurseiros, que buscam nas anfetaminas mais foco e atenção nos estudos. No entanto, a utilização destas drogas podem causar problemas cardíacos e dependência.

O médico explica que remédios como a ritalina, comumente utilizada para transtorno de déficit de atenção, é um dos mais buscados. “Esse remédio é destinado a quem tem o transtorno. Quem não tem a doença busca usar achando que vai ficar mais ligado nas atividades do dia. Só que pode ter sérios problemas”, contou.

Your browser does not support the audio element. Remédios usados para aumentar atenção nos estudos causam riscos à saúde

Outros medicamentos, como o femproporex, também são usados. No entanto, estes remédios precisam de prescrição médica. Com a restrição, muitos acabam comprando pela internet, em sites irregulares.

Mas quem acredita que buscando este tipo de remédio vai conseguir aumentar o desempenho em suas atividades, está enganado, garante o psiquiatra Valdir Campos.

“Na minha prática, nos meus atendimentos e na saúde pública, grupos específicos de estudantes procuram, de fato, atendimento se queixando de dificuldades de aprendizado e de memorização. Mas, avaliando, vemos que não é o caso de buscar o remédio. A doença se manifesta na infância, o adulto não apresenta mais essa patologia, só se for sequela do que teve na infância”, disse.

O estudo mais recente realizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) mostra que 13% dos alunos da área de biomédicas, de cursos como Medicina, Farmácia e Enfermagem, admitiram ter usado anfetaminas, como estimulantes e remédios para emagrecer.