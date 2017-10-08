Remada Rosa movimenta a Baía de Vitória

Diante de uma paisagem ensolarada, a Baía de Vitória foi tomada por amantes do stand-up, da canoa havaiana e até nadadores, na manhã deste domingo (8). Eles participaram da Remada Rosa e percorreram mais de três quilômetros pela água. O evento foi realizado pela quarta vez por um grupo de remadores da Capital. A saída foi do Iate Clube, em direção à Ilha do Boi, de onde todos voltaram. O compromisso esportivo está no calendário do Outubro Rosa, movimento de alerta quanto à prevenção ao câncer de mama.

Your browser does not support the audio element. Remada Rosa movimento a Baía de Vitória

A jornalista Desiery Marchini, de 42 anos, participou do evento pela primeira vez, com canoa havaiana, e considera importante a ação. “Vira um assunto em pauta e as pessoas despertam para a necessidade de fazer um exame. Em seis meses pode mudar tudo, então observar a periodicidade é importante. Esse tipo de movimento alerta as pessoas para isso”, ressaltou à Rádio CBN Vitória.

A Quarta Remada Rosa reuniu cerca de 250 pessoas na água e na areia, segundo a organização, já que também teve quem ficou apenas observando e dando uma força para quem estava no passeio. E não foram só mulheres que participaram. O publicitário Guilherme Campello, de 58 anos, também estava presente, assim como muitos outros homens.

"Pena que o vento atrapalhou um pouco mais os iniciantes. É uma confraternização muito boa. Não só para mulher, mas para os homens também, a questão da importância do exame. Eu que estou em uma idade mais avançada e faço todos os anos”, relatou.

Léa Penedo fala das chances de cura quando a doença é detectada rapidamente Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Para a diretora da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afeec), Léa Penedo, a remada mostra engajamento para a causa e lembra que a detecção precoce aumenta as chances de cura para 100%. “Eu acho que Outubro, na oitava edição, se transformou realmente em uma bandeira, de que câncer tem cura quando é diagnosticado precocemente”, afirmou.

Para a publicitária Mariana Franklin, de 32 anos, a mensagem que fica é da união pela conscientização. “Além de juntar a saúde, junta a família por uma causa bacana que é a luta contra o câncer de mama. Cada ano aumenta mais. Os anos retrasado e passado foram legais e esse também”, disse.