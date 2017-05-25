Quem passa pela Praça Oito, no Centro de Vitória, já deve ter percebido que o relógio, um dos principais símbolo da cidade, está parado há vários meses. De acordo com o secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Gonçalves, a manutenção do equipamento não é simples porque o monumento é muito antigo.

Your browser does not support the audio element. Relógio da Praça Oito continua parado há seis meses

Além disso, ainda segundo o secretário, o município precisa de uma autorização do Conselho Estadual de Cultura para mexer no relógio porque ele tombado como patrimônio histórico do Estado. De acordo com Leonardo Gonçalves, não há previsão para que o relógio volte a funcionar.

“A prefeitura fez um levantamento prévio e nós já temos o que é necessário para dar andamento à contratação de uma empresa para fazer a manutenção para que o relógio volte a funcionar, até pelo valor histórico e cultural que ele tem. No entanto, nós dependemos de autorização do Conselho Estadual de Cultura”, afirmou.

O aposentado Raimundo Oliveira, de 70 anos, é morador do Centro de Vitória. Ele lamenta que o relógio da Praça Oito esteja parado. “A 'carteira de identidade' de uma cidade é seu patrimônio histórico. Suas praças, jardins e monumentos. Se eles estão bem cuidados, a administração é boa. Se estão abandonados, a administração é péssima. Gente, substituem peça de uma nave espacial em pleno espaço e não conseguem substituir uma peça de um relógio. É lamentável, porque a gente perde a nossa história, Vitória perde a identidade”, salientou.