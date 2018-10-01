Urna eletrônica Crédito: ABr Edson Chagas

Apesar do Brasil ser um país laico, o que significa não ter uma religião oficial, é comum ver políticos usando argumentos religiosos para justificar projetos de lei ou programas de governo. Em tempos de eleição, também não é difícil identificar líderes religiosos concorrendo a cargos eletivos ou defendendo determinados candidatos.

A lei eleitoral do Brasil determina que é vedada a veiculação de propaganda política em templos religiosos, mas não há impedimento para que pastores ou padres, por exemplo, peçam votos fora da igreja. Mesmo assim, o cientista político Renato Pignaton avalia que a influência das organizações religiosas na decisão dos fiéis não é positiva.

"O Brasil é um Estado laico. O engajamento das igrejas na campanha eleitoral é uma coisa que eu considero equivocada, ainda mais quando há algum tipo de processo de manipulação dos sentimentos religiosos, de manipulação de adjetivos para carimbar determinados políticos", analisou.

Your browser does not support the audio element. Religiosos avaliam o papel das igrejas nas campanhas eleitorais

O eleitor José Paulo Souza diz que ficou incomodado ao receber vídeos com mensagens de líderes religiosos pedindo votos para determinados candidatos.

"Eu acho que o papel da igreja não é induzir os seus fiéis a votar em determinado candidato. O que a gente está vendo, claramente, é isso. A igreja está tomando partida e eu acho que isso não é a função da igreja", disse o radialista.

O padre Kelder Brandão argumenta que os religiosos podem orientar os fiéis em relação as diretrizes de cada igreja. No entanto, ele é contrário a indicação de candidatos específicos.

"Ajudar a avaliar o perfil e a história dos candidatos, muito mais na linha da formação da consciência política, com análises críticas, para os fiéis votaram com liberdade. Se o voto é direcionado, perde a essência da democracia e vira voto de cabresto", analisou o padre Kelder.

O Pastor Oscar Domingos de Moura, da Igreja Assembleia de Deus, presidente da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo (CONFRADEESTO), não indica nomes de candidatos, mas orienta os fiéis a votarem em candidatos que vão trazer benefícios para a igreja.