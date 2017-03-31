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Relatório final de Comissão da Verdade da Ufes é apresentado

Documento traz relatos sobre perseguição dentro da universidade durante o período da Ditadura Militar brasileiro, que se estendeu de 1964 a 1985

Publicado em 31 de Março de 2017 às 18:48

Publicado em 

31 mar 2017 às 18:48
O relatório final da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi apresentado nesta sexta-feira (31), no campus de Goiabeiras. O documento traz relatos sobre perseguição dentro da universidade durante o período da Ditadura Militar brasileiro, que se estendeu de 1964 a 1985. De acordo com o presidente da comissão, o professor Pedro Ernesto, quinze pessoas que sofreram perseguição durante o a ditadura contaram suas histórias.
O professor conta que as mulheres eram maioria entre os ex-estudantes que contaram suas histórias. Há relatos de tortura e de violência sexual contra as vítimas acontecidos, principalmente, dentro das dependências do 38º Batalhão de Infantaria.
Relatório final de comissão da verdade da Ufes é apresentado
Além disso, o relatório também apresenta a pesquisa e levantamento de todo um acervo documental de órgãos de repressão que funcionaram no Espírito Santo, especialmente um, chamado Assessoria Especial de Segurança e Informação (Aesi), que funcionou na Ufes entre o período 1971 e 1986.
A data para apresentação do relatório não foi escolhida por acaso. Neste dia 31 de março completaram-se 53 anos do golpe militar de 1964. O professor Pedro Ernesto lembra que esse foi um período marcado pelo autoritarismo e pela truculência do Estado.
Por esses motivos, o professor ressalta que é importante contar essa história. “O nosso objetivo é que os jovens, a nova geração que, felizmente, nasceu após a ditadura militar conheça o que foi essa época, como ela funcionava e perseguia as pessoas pelo simples fato de pensarem de maneira crítica”, explicou à Rádio CBN.
O relatório final da Comissão da Verdade da Ufes está disponível no site da universidade: www.ufes.br.

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