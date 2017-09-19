Relator pede suspensão do contrato da Rodosol

Após quatro anos, teve início nesta terça-feira (19), o julgamento da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado no contrato de concessão da Rodosol. O relator do processo, conselheiro Carlos Ranna, apresentou o voto, mas a conclusão do julgamento ficará para o próximo mês, pois o conselheiro Sérgio Borges pediu vistas. Em seu parecer, Ranna pediu que o contrato de concessão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol seja anulado e que a Rodosol seja multada em R$ 30 mil por não entregar documentos solicitados durante o andamento da auditoria.

Ainda de acordo com o relator Carlos Ranna, há um desequilíbrio no contrato no valor de R$ 613 milhões em favor da concessionária. Por esse motivo, Ranna solicita que a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) faça uma avaliação econômico-financeira do tempo em que o pedágio não foi cobrado de forma integral para definir quanto a Rodosol deve ao Estado.

A auditoria no contrato de concessão da Rodosol teve início em 2013. O processo tem 26 mil páginas e foi elaborado com ajuda de engenheiros, economistas, advogados, contadores, administradores e profissionais de TI da Corte de Contas. Em seu voto, com 478 páginas, Ranna destaca que o contrato possui diversas irregularidades, como falta de projeto básico na abertura do procedimento licitatório e sobrepreço da tarifa.

Ranna também destacou que o relatório técnico inicial da auditoria revelou um desequilíbrio econômico no valor total de R$ 798.797.863,66 em favor da concessionária, em valores atuais. Mas após contestação da defesa da Rodosol, os cálculos foram refeitos, alguns itens foram retirados da conta e então chegou-se a conclusão que a concessionária deve indenizar o Estado em R$ 613 milhões.

No início da sessão, o advogado da Rodosol solicitou uma questão de ordem para que a defesa pudesse falar novamente, mas o pedido foi negado. De acordo com o advogado da Rodosol, Rodrigo Martins, não há nenhuma irregularidade no contrato de concessão da Rodosol, prova disso é que em 2009 foi realizada uma auditoria pelo próprio TCES e nada foi constatado.

“Em 2009 o Tribunal fez uma auditoria especial neste contrato e considerou que o edital e a fiscalização estavam regular. Todos que se envolveram tiveram quitação, que são os servidores públicos que participaram do edital, da formulação do contrato e da fiscalização”, explicou.

Em seu voto, Ranna também pediu que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) faça intervenções em todo o trecho concedido, incluindo a praça de pedágio de Guarapari. Segundo ele, a auditoria concluiu que a obra foi feita com material de baixa qualidade. O DER tem 180 dias para começar os trabalhos a partir do fim do julgamento.

A sessão do julgamento está prevista para ser retomada no dia 24 de outubro. As ações apresentadas pelo conselheiro Ranna só terão validade se a maioria dos conselheiros acompanharem seu voto. Participam deste julgamento os conselheiros Sérgio Borges, que pediu vistas, Domingos Taufner e os conselheiros substitutos João Luiz Cotta Lovatti e Márcia Freitas. O presidente Sérgio Aboudib e o conselheiro Rodrigo Chamoun não participam do julgamento porque se declararam impedidos.