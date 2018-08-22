Reintegração de posse retira 20 famílias de terreno na Serra

Lote em Central Carapina, na Serra, passa por reintegração de posse nesta quarta-feira (22) e cerca de 20 famílias terão que sair do local. A Defensoria Civil e o Comando Especializado da PM participam da operação Crédito: Eduardo Dias

Cerca de 20 famílias foram retiradas de um terreno e suas casas foram derrubadas durante uma reintegração de posse, na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Central Carapina, na Serra. De acordo com informações dos próprios moradores, o terreno onde eles estavam é uma área particular e as ocupações irregulares começaram há aproximadamente 1 ano e 8 meses.

O cumprimento da reintegração de posse foi acompanhada por policiais militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Por conta de um acordo feito entre os moradores, a prefeitura e o proprietário do terreno, caminhões foram disponibilizados para que as famílias carregassem as mudanças. Um trator derrubou as casas depois que os móveis foram retirados.

Apesar de não ter acontecido nenhum conflito durante a reintegração, o clima entre os moradores do local era de revolva e muitas reclamações. Uma das moradoras da ocupação, Thaynara Vieira, de 23 anos, conta que o lote era abandonado e cheio de lixo. A jovem mora com o esposo, uma filha e os pais, e afirma que não tem outro lugar para morar.

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"É muito triste, vamos ficar angustiados por não ter onde morar. A gente não tem para onde ir, eu não sei para onde a gente vai", lamentou a ex-moradora do terreno.

Advogados do Núcleo de Moradia da Defensoria Pública do Espírito Santo também estiveram no local para prestar assistência às famílias. O defensor público Rafael Portela afirma que as famílias estão em situação vulnerável.

“Infelizmente, não existe nenhum tipo de providência judicial ou do município para que haja algum tipo de acolhida dessas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. Vamos dar seguimento ao processo judicial que discute a questão da área”, opinou o defensor público.

A Prefeitura de Serra informou que, até o momento, nenhuma família retirada do terreno de Central Carapina procurou a Secretaria de Habitação do município. Para fazer o cadastro no programa habitacional Minha Casa Minha Vida é preciso levar documentos pessoais até a Secretaria de Habitação, no prédio da prefeitura, em Serra-Sede.

FAMÍLIAS NA CALÇADA