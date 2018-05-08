As regras definidas em condomínios da Grande Vitória para moradores que tenham cães têm irritado os donos de animais. Alguns chegam a entrar na Justiça contra as multas aplicadas pelo descumprimento do regulamento.
Regras para cães geram polêmica em condomínios da Grande Vitória
Foi o caso do empresário Vitor Rangel Cardoso, dono de um labrador que pesa 50 kg. O prédio onde ele mora, na Serra, estabeleceu em assembleia que os cachorros só podem circular no colo dos donos nos corredores e na área externa do condomínio. Resultado: Vitor acumula R$ 12 mil em multas pelas vezes em que ele descumpriu a regra.
"Carregar um cachorro de 50 quilos no colo, três vezes por dia, é complicado? É arriscado para minha saúde, para a coluna. (Essas regras) privam completamente de um direito de ir e vir e até um direito de propriedade, de ter um cachorro na minha residência. Ele nunca causou dano ao condomínio. Nenhum vizinho reclama dele, ele é dócil".
Vitor entrou com uma ação na Justiça contra a aplicação das multas, perdeu em primeira instância e agora recorre na segunda. Quem também se sente prejudicada com a norma é a aposentada Rachel Marcarini, moradora de um prédio em Vitória e dona de três cães de pequeno porte.
"É horrível porque eu desço duas vezes ao dia e tenho que descer com os três no colo. Já pensei em comprar um carrinho, mas o carrinho não comporta os três cachorros. Fica inviável muitas vezes de sair", lamenta.
A discussão é polêmica e gera dúvidas. Não existe uma legislação específica sobre o assunto e as decisões judiciais são baseadas em interpretações da lei. A advogada cível Kelly Andrade afirmou que entende que o condomínio não pode restringir o tamanho do animal porque isso significa delimitar a raça, nem estabelecer uma regra de que o cachorro só pode andar no colo do dono. "A jurisprudência de modo geral ela diz que não pode definir qual a raça que pode no condomínio. Delimitar o tamanho é delimitar a raça", pontua.
O advogado do Sindicato Patronal dos Condomínios, Roberto Marçon, no entanto, defende que o condomínio pode definir essas regras quando forem estabelecidas em assembleia. "Uma pessoa que mora em um condomínio tem que ter bom senso. Porque ela não vai morar de forma isolada. Ela vai morar em condomínio. Do outro lado da parede do seu apartamento tem outra pessoa que mora e essa pessoa pode ter algum medo de cães", argumenta.