Para sair do apartamento, Rachel Marcarini precisa carregar os cachorros no colo Crédito: Caíque Verli

As regras definidas em condomínios da Grande Vitória para moradores que tenham cães têm irritado os donos de animais. Alguns chegam a entrar na Justiça contra as multas aplicadas pelo descumprimento do regulamento.

Your browser does not support the audio element. Regras para cães geram polêmica em condomínios da Grande Vitória

Foi o caso do empresário Vitor Rangel Cardoso, dono de um labrador que pesa 50 kg. O prédio onde ele mora, na Serra, estabeleceu em assembleia que os cachorros só podem circular no colo dos donos nos corredores e na área externa do condomínio. Resultado: Vitor acumula R$ 12 mil em multas pelas vezes em que ele descumpriu a regra.

"Carregar um cachorro de 50 quilos no colo, três vezes por dia, é complicado? É arriscado para minha saúde, para a coluna. (Essas regras) privam completamente de um direito de ir e vir e até um direito de propriedade, de ter um cachorro na minha residência. Ele nunca causou dano ao condomínio. Nenhum vizinho reclama dele, ele é dócil".

Vitor entrou com uma ação na Justiça contra a aplicação das multas, perdeu em primeira instância e agora recorre na segunda. Quem também se sente prejudicada com a norma é a aposentada Rachel Marcarini, moradora de um prédio em Vitória e dona de três cães de pequeno porte.

"É horrível porque eu desço duas vezes ao dia e tenho que descer com os três no colo. Já pensei em comprar um carrinho, mas o carrinho não comporta os três cachorros. Fica inviável muitas vezes de sair", lamenta.

Vitor com o seu cachorro Iron Crédito: Bernardo Coutinho

A discussão é polêmica e gera dúvidas. Não existe uma legislação específica sobre o assunto e as decisões judiciais são baseadas em interpretações da lei. A advogada cível Kelly Andrade afirmou que entende que o condomínio não pode restringir o tamanho do animal porque isso significa delimitar a raça, nem estabelecer uma regra de que o cachorro só pode andar no colo do dono. "A jurisprudência de modo geral ela diz que não pode definir qual a raça que pode no condomínio. Delimitar o tamanho é delimitar a raça", pontua.