Regras mais rígidas para reajustes e concursos públicos no Estado

Com a queda na receita líquida do Espírito Santo e um déficit do Fundo Previdenciário de aproximadamente R$ 66,71 bilhões, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) estabeleceu regras mais rígidas para que sejam concedidos reajustes salarias para servidores estaduais e também para que haja contratações por meio de concursos públicos.
A tendência, com essa determinação, é que aumentos de salário e também as contratações por meio de concurso fiquem mais difíceis. Segundo as determinações do TCE, o Estado somente vai poder encaminhar projetos de lei à Assembleia Legislativa, referentes à concessão de qualquer tipo de aumento ou reajuste real nas remunerações de servidores, que contenham os estudos de impacto orçamentário, financeiro e atuarial.
O TCE também estabeleceu que o governo estadual terá que realizar um estudo atuarial do Fundo Financeiro, que é o fundo ao qual os servidores contratados após 2004 estão atrelados e que hoje é superavitário, para os próximos 75 anos. Esse estudo faz uma avaliação que tem como objetivo de estabelecer os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previdenciários.
O secretário estadual de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, admite que há necessidade de contratações, mas que isso será mais difícil a partir de agora. “O Estado continua precisando de gente. Então, todos os nossos esforços vão ser para continuar mantendo os serviços. É claro que, havendo necessidade de contratação, nós vamos contratar. O fator que dificulta é que, de agora em diante, a gente precisa que essas contratações sejam precedidas desse estudo”, frisou.
Outra determinação do TCE diz respeito a apresentação, dentro de 180 dias, de um plano de ação para implementar a gestão atuarial, com o objetivo de diminuir as possibilidades da gestão previdenciária ser feita com dados inconsistentes ou incompletos.
As medidas que serão adotadas são inéditas no país. Nenhum Estado brasileiro faz estudos de impacto como os que o Espírito Santo terá de realizar para conceder reajustes salariais ou contratar novos servidores.