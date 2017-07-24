Regras mais rígidas para reajustes e concursos públicos no Estado

Com a queda na receita líquida do Espírito Santo e um déficit do Fundo Previdenciário de aproximadamente R$ 66,71 bilhões, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) estabeleceu regras mais rígidas para que sejam concedidos reajustes salarias para servidores estaduais e também para que haja contratações por meio de concursos públicos.

A tendência, com essa determinação, é que aumentos de salário e também as contratações por meio de concurso fiquem mais difíceis. Segundo as determinações do TCE, o Estado somente vai poder encaminhar projetos de lei à Assembleia Legislativa, referentes à concessão de qualquer tipo de aumento ou reajuste real nas remunerações de servidores, que contenham os estudos de impacto orçamentário, financeiro e atuarial.

O TCE também estabeleceu que o governo estadual terá que realizar um estudo atuarial do Fundo Financeiro, que é o fundo ao qual os servidores contratados após 2004 estão atrelados e que hoje é superavitário, para os próximos 75 anos. Esse estudo faz uma avaliação que tem como objetivo de estabelecer os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previdenciários.

O secretário estadual de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, admite que há necessidade de contratações, mas que isso será mais difícil a partir de agora. “O Estado continua precisando de gente. Então, todos os nossos esforços vão ser para continuar mantendo os serviços. É claro que, havendo necessidade de contratação, nós vamos contratar. O fator que dificulta é que, de agora em diante, a gente precisa que essas contratações sejam precedidas desse estudo”, frisou.

Outra determinação do TCE diz respeito a apresentação, dentro de 180 dias, de um plano de ação para implementar a gestão atuarial, com o objetivo de diminuir as possibilidades da gestão previdenciária ser feita com dados inconsistentes ou incompletos.