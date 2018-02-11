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Festa

Regional da Nair comemora 10 anos com bloco de carnaval em Vitória

O grupo comemora dez anos em 2018 e desfila desde 2011 no carnaval.

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 13:07

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 fev 2018 às 13:07
O carnaval em Vitória começou já pela manhã deste domingo (11). Antes das 11h, o tradicional "Regional da Nair" já se concentrava no Centro da Capital. O grupo comemora dez anos em 2018 e desfila desde 2011 no carnaval.
De crianças a idosos, o bloco chega a reunir milhares de capixabas. O advogado Jobson Fernando levou a filha Sofia, de 6 anos, para a Regional.
Regional da Nair comemora 10 anos com bloco de carnaval em Vitória
"Aqui em Vitória é a primeira vez. Eu vim porque disseram que era bem família e a galera curte numa boa. Então resolvi trazer minha filha", contou.
A esteticista Sandra Mondenese, de 50, também foi curtir a folia e elogiou a festa na rua. "Gosto. Eu acho muito interessante a Prefeitura incentivar, é uma forma de cultura. Eu acho que as pessoas se divertem mais, é mais lúdico".
A festa atrai também estrangeiros. A portuguesa Alice Valente, que mora no Brasil há 4 anos, conta que os blocos aqui influenciam muito o carnaval de Portugal.
"Os bailes de Carnaval são feitos dentro dos locais porque está muito frio né, temperaturas de dez graus. Mas faz blocos de carnaval também. As pessoas têm que ir com mais casacos. E muita coisa é importada daqui para lá", disse.
O Regional da Nair começou com um grupo de amigos de 10 e 15 pessoas, que decidiu se reunir no apartamento de uma das pessoas que eram integrantes, chamada de Nair, para fazer uma roda de Samba. Agora é formado por 25 membros.

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