O carnaval em Vitória começou já pela manhã deste domingo (11). Antes das 11h, o tradicional "Regional da Nair" já se concentrava no Centro da Capital. O grupo comemora dez anos em 2018 e desfila desde 2011 no carnaval.

De crianças a idosos, o bloco chega a reunir milhares de capixabas. O advogado Jobson Fernando levou a filha Sofia, de 6 anos, para a Regional.

Your browser does not support the audio element. Regional da Nair comemora 10 anos com bloco de carnaval em Vitória

"Aqui em Vitória é a primeira vez. Eu vim porque disseram que era bem família e a galera curte numa boa. Então resolvi trazer minha filha", contou.

A esteticista Sandra Mondenese, de 50, também foi curtir a folia e elogiou a festa na rua. "Gosto. Eu acho muito interessante a Prefeitura incentivar, é uma forma de cultura. Eu acho que as pessoas se divertem mais, é mais lúdico".

A festa atrai também estrangeiros. A portuguesa Alice Valente, que mora no Brasil há 4 anos, conta que os blocos aqui influenciam muito o carnaval de Portugal.

"Os bailes de Carnaval são feitos dentro dos locais porque está muito frio né, temperaturas de dez graus. Mas faz blocos de carnaval também. As pessoas têm que ir com mais casacos. E muita coisa é importada daqui para lá", disse.