Dados apurados com base nos registros de ocorrências do Ciodes e fornecidos pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) apontam que as regiões da Praia do Canto e de Goiabeiras lideram os registros de crimes contra o patrimônio, em Vitória. Só no primeiro semestre deste ano foram registradas 782 ocorrências na região Praia do Canto, e outras 627 em Goiabeiras. Entre as ocorrências mais comuns aparecem os furtos, roubos e até latrocínios – quando o roubo resulta na morte da vítima.
A região administrativa da Praia do Canto conta com nove bairros, entre eles o Barro Vermelho, Santa Lúcia Praia do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade. A região de Goiabeiras é formada pelo conjunto de sete bairros, entre eles estão Maria Ortiz, Jabour e Aeroporto.
O empresário César Saad é presidente da Associação Comercial da Praia do Canto e afirma que o clima de insegurança tem rondado a região. Na avaliação dele, um dos maiores problemas é que, em muitos casos, os responsáveis por cometer os crimes até são presos pela polícia, mas são colocados em liberdade logo depois, por decisão da Justiça.
Regiões da Praia do Canto e Goiabeiras lideram furtos e arrombamentos
"A gente concorda que o sistema prisional não é a solução para esse tipo de delito, mas ele (o criminoso) não pode ser devolvido para a rua. Se ele for devolvido para a rua na condição de morador de rua, na condição de pessoa sem emprego, ele vai voltar a comentar o mesmo delito, vai ser preso e vai ficar uma ciranda que não vai ter fim", analisou o comerciante.
O secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, argumentou que apenas uma mudança no Código Penal do país vai aumentar o tempo de estadia dos criminosos na cadeia.
Nós queremos que aquele que cometa um crime grave permaneça preso porque não é a sociedade que tem que viver com medo, porque os direitos individuais do criminoso permitam que ele fique solto. É ao contrário, nós temos que defender os direitos da sociedade em primeiro lugar
Os seguidos casos de arrombamento em lojas gera preocupação em comerciantes em todo o Espírito Santo. Números divulgados pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vitória (Sindilojistas) apontam que o Estado tem uma média de 10 arrombamentos por dia.
Para afastar a possibilidade de novos arrombamentos e investigar os casos já ocorridos, as forças policiais do Espírito Santo anunciaram a criação de uma força-tarefa.
Além do reforço operacional da Polícia Militar, os serviços de investigação serão tratados por 10 delegados da Polícia Civil. O reforço do policiamento nos locais com maior concentração de comerciantes foi um pedido da Federação do Comércio, de Bens de Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio).