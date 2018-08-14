1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Edson Chagas | Arquivo

Dados apurados com base nos registros de ocorrências do Ciodes e fornecidos pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) apontam que as regiões da Praia do Canto e de Goiabeiras lideram os registros de crimes contra o patrimônio, em Vitória. Só no primeiro semestre deste ano foram registradas 782 ocorrências na região Praia do Canto, e outras 627 em Goiabeiras. Entre as ocorrências mais comuns aparecem os furtos, roubos e até latrocínios – quando o roubo resulta na morte da vítima.

A região administrativa da Praia do Canto conta com nove bairros, entre eles o Barro Vermelho, Santa Lúcia Praia do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade. A região de Goiabeiras é formada pelo conjunto de sete bairros, entre eles estão Maria Ortiz, Jabour e Aeroporto.

O empresário César Saad é presidente da Associação Comercial da Praia do Canto e afirma que o clima de insegurança tem rondado a região. Na avaliação dele, um dos maiores problemas é que, em muitos casos, os responsáveis por cometer os crimes até são presos pela polícia, mas são colocados em liberdade logo depois, por decisão da Justiça.

Your browser does not support the audio element. Regiões da Praia do Canto e Goiabeiras lideram furtos e arrombamentos

"A gente concorda que o sistema prisional não é a solução para esse tipo de delito, mas ele (o criminoso) não pode ser devolvido para a rua. Se ele for devolvido para a rua na condição de morador de rua, na condição de pessoa sem emprego, ele vai voltar a comentar o mesmo delito, vai ser preso e vai ficar uma ciranda que não vai ter fim", analisou o comerciante.

O secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, argumentou que apenas uma mudança no Código Penal do país vai aumentar o tempo de estadia dos criminosos na cadeia.

Nós queremos que aquele que cometa um crime grave permaneça preso porque não é a sociedade que tem que viver com medo, porque os direitos individuais do criminoso permitam que ele fique solto. É ao contrário, nós temos que defender os direitos da sociedade em primeiro lugar Coronel Nylton Rodrigues

Os seguidos casos de arrombamento em lojas gera preocupação em comerciantes em todo o Espírito Santo. Números divulgados pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vitória (Sindilojistas) apontam que o Estado tem uma média de 10 arrombamentos por dia.

Para afastar a possibilidade de novos arrombamentos e investigar os casos já ocorridos, as forças policiais do Espírito Santo anunciaram a criação de uma força-tarefa.