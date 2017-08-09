Reforma na Praça do Cauê prevê retirada de muros e grades

A prefeitura de Vitória anunciou que fará intervenções na praça do Cauê, no bairro Praia de Santa Helena, para melhorar as condições de uso do espaço. O local é um dos mais importantes acessos à Terceira Ponte. A principal alteração será a demolição dos muros e das grades que cercam a praça. Além disso, também haverá instalação de rampas de acesso, mudanças no paisagismo e reparos no parquinho e nas quadras esportivas que existem no local.

Um dos principais objetivos desse trabalho é facilitar o trânsito de pessoas dentro da praça. Como ela é cercada, muitos pedestres optam por contornar todo o local. Há moradores e comerciantes que afirmam que se sentem inseguros na região.

Leonardo Loureiro é um desses exemplos. Ele possui um pequeno comércio em frente à praça do Cauê e reclama da situação do local. “A praça está abandonada. Pintar muro, fazer limpeza não quer dizer nada. É o primeiro lugar no mundo que eu vejo que tem uma praça murada, fechada, propícia para quem quiser se esconder atrás do muro e fazer o que quiser. A primeira coisa que deviam fazer é tirar o muro”, disse.

Segundo o secretário municipal da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Gonçalves, um dos motivos para a prefeitura retirar os muros é justamente a reclamação de moradores da região. Além da obra, o secretário afirmou que a prefeitura vai realizar ações para incentivar o uso da praça. “Nós vamos fazer ali uma agenda positiva de eventos para fomentar a utilização daquele espaço e proporcionar o que for possível, como um festival de food truck”, disse.

De acordo com Leonardo Gonçalves, as obras começam já na próxima semana, no dia 16 de agosto. A expectativa é que o trabalho seja concluído em até 90 dias. Não houve a contratação de uma empresa especificamente para essa intervenção. O serviço será executado pela própria prefeitura.

Também há um projeto da administração municipal de modificação no trânsito da região. A ideia é dividir a praça do Cauê em duas partes e fazer com que o fluxo de veículos aconteça em linha reta entre a Terceira Ponte e a Reta da Penha, sem que os automóveis precisem contornar a praça. O projeto ainda está em fase de discussão com a comunidade local e não tem data para ser executado.

Alterações que serão executadas:

- Retirada de muros e grades que cercam a praça

- Mudanças no paisagismo, com alteração nos canteiros

- Reparos no parquinho e nas quadras esportivas