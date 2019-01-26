Mercado da Capixaba, Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Para se transformar em espaço gastronômico e cultural, o tradicional Mercado da Capixaba, localizado no Centro de Vitória, precisa ser reformado. Neste ano, de acordo com a Prefeitura da capital, deve ser lançada a licitação para a contratação do projeto executivo da parte interna do local. Somente Após a reforma, o espaço deve receber lojas de artesanato, produtos orgânicos e agroecológicos, além de bares, restaurantes e choperias. Mas não há prazo para conclusão desse projeto. A proposta de uso do Mercado foi bem aceita pela Associação de moradores do Centro e a União de Lojistas de Vitória, porém, as entidades reclamam que não foram ouvidas para elaboração do projeto.

Your browser does not support the audio element. Reforma do Mercado da Capixaba ainda não tem data para ser feita

Inaugurado em 1926, o Mercado da Capixaba já chegou a ter 27 lojas, além de expositores. O local também já abrigou o auditório da Rádio Espírito Santo, a Junta de Alistamento Militar do Exército e a Secretaria Municipal de Cultura. Em 2002, um incêndio em uma loja de artigos esportivos destruiu o telhado do segundo pavimento, que até hoje não foi restaurado. O último comerciante deixou o local no dia 31 de dezembro do ano passado, e agora o mercado está fechado.

Everton e Sidney Crédito: Patrícia Scalzer

O presidente da União de Lojistas de Vitória, Sidney Ferreira, conta que há quase 17 anos os comerciantes locais tentam junto ao poder público uma reforma e revitalização do mercado. Diante das várias promessas que já foram feitas ao longo dos anos, agora ele diz que é difícil acreditar que o local será revitalizado.

“Eu só acredito quando a obra estiver iniciada e ver o projeto total, não o parcial. Existe um projeto parcial apenas para reforma da calçada, fachada e telhado”, disse.

De acordo com Sidney, o desejo dos comerciantes e moradores é que após a reforma, os antigos lojistas tenham prioridade na ocupação do espaço.

“Queremos a utilização dos comerciantes locais de Vitória ou do Centro para não atrapalhar o comércio e que os moradores da Capital tenham prioridade e não empresários do Rio de Janeiro, São Paulo ou qualquer outro município”, contou.

O diretor da Associação de Moradores do Centro, Everton Martins, destacou que o restauro do Mercado da Capixaba vai trazer desenvolvimento econômico para o município, além de atrair turistas. Ele destaca que a associação gostaria de participar das próximas etapas de decisões da prefeitura.

“O que nós esperamos é que no segundo momento, de discutir a ocupação do espaço e funcionamento, que ela nos convide também para participar. Queremos o patrimônio restaurado, que se integre com o comércio local e com a comunidade, funcionando diuturnamente”.

Quem também espera uma definição rápida sobre o assunto é o artesão Maurício Rosa da Silva. Ele trabalha desde 1978 no Mercado da Capixaba e no último dia do ano passado encerrou suas atividades.

Cristiane espera que a reforma não seja apenas uma promessa Crédito: Patrícia Scalzer

“Esse mercado já foi muito importante para os moradores da Grande Vitória. Depois do incêndio, ele nunca mais foi o mesmo. Espero voltar após a reforma”.

Moradora do Centro, a advogada Cristiane Martins também espera que a reforma aconteça logo. “Me dá muita tristeza ver um prédio histórico desse, que retrata a história do povo capixaba, pois o Estado nasce aqui, abandonado dessa forma”, lamentou.

PROJETO

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, destacou que até o final do ano o município vai contratar um projeto executivo complementar para reformar a parte interna do mercado. Porém, não há previsão para início das obras. Krohling destacou que a reforma será realizada com recursos da prefeitura, mas o município está em busca de parcerias com governo do Estado, Fecomércio e iniciativa privada.

De acordo com Krohling, as características do local serão preservadas após a revitalização. “Por dentro ele deve ter mesas, cadeiras, espaço para apresentações culturais, além de alguma loja de artesanato, que venha somar a parte gastronômica”, disse.